El Govern llama a "desinflamar" el conflicto educativo con la vista puesta en el próximo curso

El Govern encara la recta final del curso político tratando de rebajar tensiones en el conflicto educativo con la vista puesta en que las aulas vuelvan a llenarse en septiembre en un contexto de normalidad. Tras la manifestación de este domingo convocada por los sindicatos mayoritarios y las asociaciones de familias, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha hecho un llamamiento durante una entrevista a Catalunya Ràdio a "desinflamar" la situación con el verano de por medio y ha pedido "confianza en la mano tendida" del Govern. El principal argumento que ha puesto encima de la mesa es que no se puede solucionar en dos años "problemas que llevan más de 10 años arrastrándose" y que, por lo tanto, hay que ser "realistas" e ir "paso a paso".

Dalmau, que durante la baja médica de la consellera Esther Niubó capitaneó la firma del pacto de marzo con CCOO y UGT, ha defendido que esa primera entente que suponían 2.000 millones de euros "fue buena" y se firmó "con quien quería llegar a un acuerdo". Prueba de ello, ha apuntado, es que Ustec ha acabado desmarcándose del segundo acuerdo, el de mayo, al que inicialmente dio su 'sí'. "A veces hay quien busca culpables fuera para justificar sus posiciones", ha asegurado sobre la consulta que se promovió entre los docentes y en el que se impuso el rechazo a unas medidas que suman un montante de 2.700 millones de euros para los próximos cuatro años.

"El Govern está dialogando, nuestra voluntad es sincera", ha insistido Dalmau, que ha pedido a los sindicatos que rechazan el pacto a "reflexionar" y a encontrar una salida que permita resolver este "callejón sin salida" i "no perjudicar" a los alumnos y a las familias. En la Generalitat, ha argumentado, se entiende su malestar y hay "empatía" por su situación, pero ha recordado que la legislatura bajo la presidencia de Salvador Illa lleva solo dos años y que en llegar se encontraron a los profesores siendo "los terceros peores pagados del Estado" y que con las mejoras acordadas se situarán "los primeros".

Riesgo de incendios

El conseller de Presidència ha hecho también referencia a cómo está gestionando el Govern el riesgo de incendios este verano en Catalunya. Ha asegurado que desde el año pasado se está trabajando en reducir masa forestal donde ha crecido de forma "descontrolada" creando 14 ejes de confinamiento prioritarios para impedir que un fuego pueda saltar de un macizo a otro. Especial incidencia se está haciendo, ha remarcado, en Terres de l'Ebre y en Girona. "A veces hemos tenido posiciones conservacionistas que ponen en riesgo la biodiversidad y las personas", ha advertido, además de insistir que "talar árboles" es en estos momentos necesario por protección del sistema.

Dalmau ha defendido también la apuesta del Govern por pagar un plus a los funcionarios que renuncien al teletrabajo en el marco de la reducción de la jornada a 35 horas que se está debatiendo cómo aplicar. Ha recordado que ya al principio del mandato se pidió a los directivos de la Generalitat que su trabajo fuera presencial. "No se me ocurre cómo liderar un equipo desde casa", ha subrayado con el argumento de que tienen a su cargo muchas personas y un salario acorde a ello.

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La polémica del coro expulsado

También ha entrado el conseller en la polémica expulsión del coro durante la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que llevaban 'esteladas' y que pretendían cantar 'Els Segadors'. Ha asegurado que considera "legítima la protesta", pero ha abogado por que se materialice fuera de actos institucionales como ese. "Si no, un día te puedes encontrar que alguien canta un himno de otra cosa que no te guste tanto", ha asegurado a modo de reflexión para los independentistas.