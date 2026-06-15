La directora de Protección Civil contrapone que la Generalitat rechazó la emergencia nacional por la dana, pero la pidió "la última" en el apagón

A los dos minutos de su comparecencia, Virgina Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias en la dana el 29 de octubre de 2024, ya había citado la ley 17/2015 para recordar que las competencias en Protección Civil ante una catástrofe natural "es un servicio público integrado y descentralizado", lo que, ha añadido, "significa que la primera respuesta corresponde al territorio más próximo al afectado, es decir, la comunidad autónoma". Ha sido el punto de apoyo sobre el que la titular del Gobierno central ha basado su intervención en la que ha remarcado que era la Generalitat la responsable de dar información, actuar y pedir la intervención del Estado, desde el envío del Es Alert hasta la activación de la emergencia nacional.

Esa no activación del nivel 3 ha sido uno de los reproches que le han lanzado PP y Vox a Barcones en su paso por la comisión de investigación del Congreso. La hoy secretaria general de Protección Civil ha contrapuesto que mientras en la dana "en ningún momento" el Consell pidió la declaración de la emergencia nacional que hubiera dado los mandos al Estado, es más, "dijo expresamente que no se elevara"; sí que lo hizo durante el apagón "cuando dijo que sí" se activara, algo que, ha recordado, fue la octava autonomía que lo solicitó, "la última" de estas, sobre las 22 horas, con el 70 % del suministro ya recuperado.

Barcones ha ligado la crítica de no haber activado esta emergencia nacional con la falta de información por parte de la Generalitat sobre la propia emergencia. "¿Cuándo se debía haber declarado la emergencia nacional?", se ha preguntado la responsable de Protección Civil. "¿Antes, cuando la Generalitat no había dado ningún aviso?", se ha cuestionado. "¿Durante? ¿Cuando la Generalitat nos decía que no había incidencias ni avisos y hasta las 14:11 horas nos decían que estaban en situación 1 y solo para Utiel y la Ribera Alta?", ha añadido. "¿O a las 21:30 horas cuando nos remiten un informe en el que hablan que no hay "datos relevantes" ni en casos sanitarios ni de seguridad?", ha agregado.

"Fui a trabajar"

Pero más allá de la declaración o no de emergencia nacional, la principal arremetida a la que ha tenido que hacer frente Barcones ha sido sobre su viaje a Brasil el 29 de octubre. Lo ha hecho, primero, en respuesta a la portavoz de ERC, que le ha alertado que se lo iban a preguntar posteriormente populares y voxistas. Y así ha sido. Ante ello, la titular de Protección Civil ha asegurado que fue a Brasil "a trabajar" en una reunión del G-20 sobre prevención en catástrofes. "No me fui a tomar ninguna bebida refrescante", ha indicado, al tiempo que ha añadido que en el momento en que llegó al aeropuerto de Belem y recibió avisos de lo que ocurría en Valencia, se volvió en el primer vuelo. "De 50 horas, estuve volando 45", ha indicado.

La contestación a esa arremetida ha sido también parte de su crítica a la actuación de la Generalitat en esa falta de avisos al Estado de lo que ocurría en su territorio. "Sabíamos que iba a llover, pero quien nos tenía que decir el impacto que ese agua podía tener era la Generalitat Valenciana", ha indicado Barcones reiterando esa competencia autonómica, que debía informar de lo que pasaba. En este sentido, ha incidido en que cuando sube al avión "Valencia está en situación 0, lo dice la Generalitat".

En este sentido, ha citado las alertas y avisos que les llegaban reenviados por parte de la Generalitat Valenciana, como las alertas hidrológicas del río Magro o del barranco del Poyo, pero esos avisos "se tienen que transformar en una situación operativa", lo que activa los distintos servicios de emergencias como ocurrió con la UME a las 14:22 horas. No obstante, sus explicaciones no le han impedido que tanto PP como Vox le reclamaran su dimisión. "Su viaje generó una sensación de falsa seguridad y lo demuestra que en cuanto supo lo que ocurría, volvió", le ha afeado el diputado popular Joaquín Melgarejo.

Sin pruebas del Es Alert

A su vez, también con el foco puesto en el 29-O, Barcones ha explicado que la Generalitat "envió el Es Alert en sus competencias cuando consideró y con el texto que consideró". "Llevaba años en servicio y utilización, y ese día se utilizó como consideró", ha indicado la dirigente del Gobierno central quien en su debate con el diputado de Vox, Ignacio Gil-Lázaro, le ha reprochado que cuando su partido dirigía la Conselleria de Emergencias no hiciera ni una sola prueba de este sistema mientras en otras comunidades "habían hecho múltiples pruebas". "Eso pudo ser motivo de por qué el Es Alert se manejó como se manejó", ha añadido.

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Por último, y con el análisis más allá de lo ocurrido en el 29 de octubre y frente a otro reproche reiterado de PP y Vox sobre el "abandono" del Gobierno y el "si necesitan ayuda, que la pidan" de Pedro Sánchez, Barcones ha negado que hubiera abandono alguno y ha indicado que "todos los medios estuvieron a disposición de la emergencia" y es "quien dirige la emergencia es quien dice cómo, dónde y por cuánto los medios, los nacionales y los internacionales".