Oriol Junqueras: "Tenemos que defender Catalunya de aquellos que le quieren mal, como Aliança Catalana"

En la conferencia que ha pronunciado esta semana en Girona defendió la necesidad de tejer amplias alianzas. En un momento en que la sociedad y la política están muy polarizadas, ¿es posible construir estas complicidades?

Los retos a los que nos enfrentamos como sociedad occidental son tan inmensos que hay que hacer el esfuerzo de buscar esos consensos. En política es necesario e imprescindible, y tenemos la obligación de intentarlo. Pero necesitamos grandes acuerdos que impliquen a toda la sociedad: el mundo del trabajo, los sindicatos, la empresa, la cultura, la educación, el deporte, las entidades del tercer sector, la salud, etc.

Más allá de los retos comunes al conjunto del país y de la sociedad occidental, ¿cuáles cree que son los desafíos de la sociedad gerundense?

Por ejemplo, que el PIB per cápita de las comarcas de Girona es más bajo que la media de Catalunya, algo que históricamente no había ocurrido. Estamos ante una situación nueva que merece una intervención. Necesitamos una Girona con más capacidad para generar valor añadido, mejores salarios y prosperidad.

¿Y cuál sería su receta?

Sectores industriales como el químico o el farmacéutico aportan riqueza y mucho valor añadido. En algunos ámbitos, el peso de la industria es superior a la media catalana, pero se trata de una industria con muy poco valor añadido. Por tanto, hay que hacer una reflexión. Lo mismo puede decirse del turismo: debemos conseguir que tenga un valor añadido más elevado y que genere actividad durante más meses al año.

Desde ERC estamos abiertos a intentar entendernos con todo aquel que quiera aportar cosas positivas a nuestro país

Muchas de las cuestiones que plantea aparecen en el recientemente publicado Informe Fènix, en el que algunos economistas cuestionan el modelo de crecimiento de la economía gerundense y catalana. ¿Coincide con las conclusiones de esos economistas?

Celebramos coincidir con mucha gente y compartimos muchos aspectos del informe. Y precisamente porque tenemos la confianza de que somos muchos los que coincidimos en el diagnóstico, creemos que es posible construir esos grandes acuerdos que, insisto, no solo interpelan a los partidos políticos, sino al conjunto de la sociedad. Es verdad que a veces nos sentimos muy solos en este intento de buscar acuerdos, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo.

En Girona hay un gobierno tripartito inédito en Catalunya, con presencia de la CUP, Junts y Esquerra, aunque parece que en las últimas semanas existe una importante crisis de confianza entre las formaciones. En línea con esa voluntad de consenso que expresa, ¿cree que es una fórmula replicable en otros municipios catalanes?

Si la aritmética lo permite, seguro que sí. Desde ERC estamos abiertos a intentar entendernos con todo aquel que quiera aportar cosas positivas a nuestro país, a nuestros pueblos y a nuestras ciudades.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en la entrevista con el Diari de Girona. / Aniol Resclosa / Diari de Girona

¿Y qué le parece que su cabeza de lista para las próximas municipales en Girona, Marc Puigtió, critique a un gobierno del que ERC forma parte?

Me parece muy positivo que intente aportar elementos de mejora en positivo. Es evidente que Esquerra Republicana asume responsabilidades en el gobierno actual y que lo hace muy bien, pero al mismo tiempo seguro que hay cosas que se pueden hacer mejor y, por tanto, está bien que quien pueda aportar ideas lo haga.

¿Y no cree que el ciudadano puede interpretar que ERC no sabe si es gobierno u oposición?

Lo que estaría bien que interpretara el ciudadano, y ese es nuestro trabajo, es que ERC intenta ser lo más útil posible desde todos los ámbitos. Intenta serlo desde el gobierno de la ciudad y, al mismo tiempo, aportando ideas desde la nueva candidatura a la alcaldía de Girona.

El proceso de elección de Marc Puigtió como alcaldable provocó importantes heridas en la sección local. ¿Se han reconducido las diferencias?

Lo relevante es la sociedad, la ciudadanía. Y estoy convencido de que todo el mundo hará todo lo posible para ofrecer la mejor alternativa para esta ciudad.

Nuestro trabajo es denunciar las marcas blancas de Donald Trump

Todas las encuestas muestran un ascenso de la extrema derecha, especialmente de Aliança Catalana, que en muchos discursos se erige como la única formación que defiende la patria catalana...

Es incompatible con la patria aplaudir a Donald Trump, que toma decisiones contra nuestros agricultores, nuestra industria y sus trabajadores. No se puede apelar a la defensa de la patria y al mismo tiempo aplaudir la desaparición del sistema de pensiones. Nuestro trabajo es denunciar las marcas blancas de Donald Trump y de poderes extranjeros que quieren perjudicar a nuestro país y que constantemente están tomando decisiones contra nuestro país y su gente. Una parte de nuestro trabajo es defender Catalunya de aquellos que le quieren mal.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en las calles de Girona. / Aniol Resclosa / Diari de Girona

Han pactado los Presupuestos de la Generalitat, pero hay compromisos que dependen de Madrid. ¿Qué ocurrirá si el Gobierno español no rema en la misma dirección?

Son unos buenos presupuestos porque aportan muchos millones de euros adicionales para resolver problemas importantes. El acuerdo nos permite mejorar la vida de la gente y sería incomprensible que, teniendo esta opción, no la aprovecháramos. Al mismo tiempo, intentamos aprovechar la aprobación de los presupuestos para lograr también acuerdos extrapresupuestarios muy positivos para Catalunya. Y haremos todo lo posible para que se cumpla todo.

Esquerra ha sido clave para sostener el Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora el Ejecutivo atraviesa un momento delicado por todos los casos de corrupción que se están investigando. ¿Dónde sitúan la línea roja? ¿En una imputación, en una condena?

Lo mejor es que PP y Vox no gobiernen en el Estado español, y nosotros seguiremos haciendo todo lo posible para que no lleguen al poder. Y si algún día gobiernan, haremos todo lo posible para defendernos de un gobierno que todos sabemos que irá en contra de Catalunya. Mientras tanto, intentaremos conseguir que el PSOE haga algo provechoso para Catalunya, algo que no le sale de forma natural.

¿Y no le preocupa la corrupción?

Haremos todo lo posible para combatir la corrupción en todas partes. Pero al mismo tiempo somos muy escépticos con determinadas acusaciones, porque hemos constatado demasiadas veces que esas acusaciones acaban demostrando ser falsas. Lo hemos visto con Xavier Trias, con Sandro Rosell, yo mismo lo he sufrido... ¿Por qué deberíamos confiar ciegamente en iniciativas que demasiadas veces se han utilizado únicamente con fines políticos?

Rufián me parece un candidato excelente

¿Entiende que haya militantes de ERC preocupados por la iniciativa de Gabriel Rufián de crear un frente amplio de izquierdas en España, en el sentido de que puede diluir a ERC dentro de una izquierda española que no siempre tiene la agenda catalana como prioridad?

Eso es imposible, porque ERC se presentará con sus propias siglas en Catalunya y lo hará con la misma voluntad de siempre: intentar construir un proyecto independentista, progresista y útil para el país.

¿Será Rufián el candidato de ERC en las elecciones generales?

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Eso lo decidirá la militancia de ERC, pero es evidente que me parece un candidato excelente. De hecho, muchos partidos políticos ya lo querrían para sí, ¿no? Eso demuestra que es bueno y seguro que la militancia de Esquerra tomará las mejores decisiones posibles en cada momento.