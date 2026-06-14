El Govern y ERC sellan el cambio legal para crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya

El Govern y ERC han llegado a un acuerdo para formalizar el cambio legal con el que se creará la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un órgano con el que la Generalitat buscar aumentar su influencia en la gestión de los aeropuertos catalanes. Según ha publicado EFE y ha podido confirmar EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras de las negociaciones, el pacto también incluye un plan estratégico que pretende conectar por ferrocarril los principales aeródromos catalanes.

La Autoritat Aeroportuària de Catalunya fue anunciada a bombo y platillo por el Govern el pasado mes de enero, pero, para convertirse en una realidad, era necesario concretar los cambios a través de una reforma de la ley catalana de aeropuertos de 2009. Ahora, el Ejecutivo y ERC han llegado a un acuerdo para vehicular esta reforma a través de las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, que se aprobará en julio en el Parlament con los votos del PSC, ERC y los Comuns.

Este nuevo ente será el encargado de diseñar y ejecutar las competencias que el Estatut otorga a Catalunya en materia de aeropuertos. Son competencias relacionadas con el consumo, el trabajo, el medio ambiente, el urbanismo, la accesibilidad, el transporte, y la promoción económica, entre otras. El objetivo final es "incidir" en la gestión de los aeródromos y hacerlo con "una visión de conjunto" y tratando de condicionar las decisiones que tome Aena.

Un tren con destino al aeropuerto de El Prat, en la estación de Sants. / Manu Mitru

Aferrándose, pues, a que una de las competencias de Catalunya en materia aeroportuaria es el transporte, una de las primeras misiones de la Autoritat será este plan estratégico para conectar en tren los principales aeródromos. La Govern y ERC ponen el foco en el tema del transporte y la conectividad entre aeropuertos porque es un asunto sobre el que la Generalitat tiene mucho que decir y que excede a las competencias de Aena.

Las reticencias de Aena

Los movimientos del Govern de Salvador Illa y ERC para asumir mayor peso en los aeropuertos son vistos con recelo por Aena, por mucho que su presidente, Maurici Lucena, provenga de las filas del PSC, partido del que fue diputado y portavoz en el Parlament. En una intervención en la última junta de accionistas, Lucena advirtió de que la demanda de "cogestión" aeroportuaria que plantean comunidades como Catalunya y Euskadi es "imposible" y podría constituir "riesgos importantes".

Imagen de archivo del presidente de Aena, Maurici Lucena. / Eduardo Parra / Europa Press

El conflicto reside en que Aena es una sociedad cotizada que pertenece en un 49% a inversores privados. Esto hace que, cuando vascos, catalanes, navarros y canarios dan un paso para reclamar una mayor capacidad de influencia sobre los aeropuertos, la empresa liderada por Lucena alza la voz. Pese a todo, la Autoritat Aeroportuària de Catalunya pactada por el Govern y ERC está lejos de suponer la "cogestión" del aeropuerto del Prat, ya que no cuestiona ni el papel de Aena ni modifica la composición de su consejo de administración.

Tanto el PSC como ERC ambicionarían para los aeropuertos la misma gobernanza que se aplica en el Puerto de Barcelona, que es propiedad al cien por cien del Estado pero en el que participan la Generalitat -que nombra a su presidente- y administraciones locales y agentes sociales. Esta opción parece estar muy lejos en el caso de los aeródromos, ya que la privatización parcial que se hizo en su día de Aena imposibilita aplicar el mismo patrón.

Órgano bilateral

Al margen de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, ERC negocia con los socialistas una segunda vía para influir en la gestión de los aeropuertos. Como explicó en su día EL PERIÓDICO, los republicanos negocian con el Gobierno de Pedro Sánchez la constitución de un órgano bilateral para que la dos administraciones -la estatal y la autonómica- aborden desde la "colaboración y la coordinación" la "gestión" de los aeropuertos.

En este caso, a diferencia de la Autoritat, no se trata de que la Generalitat ejerza sus competencias en materia de aeropuertos, sino que pueda influir en las competencias que tiene el Ministerio de Transportes y que vehicula a través del 51% que aún mantiene de Aena. De hecho, el Gobierno y el País Vasco ya han pactado un órgano así. La constitución de un ente similar para Catalunya no tiene fecha, pero también está encima de la mesa.

El president, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, firmando el pacto de presupuestos. / Jordi Otix

Tanto la Autoritat como el órgano bilateral tienen el mismo objetivo desde la óptica de la Generalitat: incidir en la gestión de los aeropuertos, especialmente en el del Prat, que es el más importante en Catalunya. Eso sí, ni el uno ni el otro permitirán al poder autonómico entrar en la administración del día a día de Aena. Esa puerta sigue cerrada. De hecho, el propio Lucena, se encarga de recordarlo cada vez que sale el tema.

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Lectura política del pacto

La Autoritat Aeroportuària de Catalunya es uno de los compromisos que asumió el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el pacto de investidura que firmó con ERC y que le convirtió en presidente. Su creación, por lo tanto, es importante tanto para el president como para los republicanos. Al primero, le permite reivindicar que cumple con lo firmado. A los segundos, les permite defender que tuvo sentido investir al socialista. Si así también lo perciben sus respectivos electorados, ya es más difícil de medir. Sea como sea, se trata de un nuevo acuerdo que asienta la legislatura en Catalunya y que, junto a la aprobación de los presupuestos, aleja definitivamente el riesgo de unas elecciones anticipadas.