Illa activa la maquinaria electoral reivindicando a Sánchez pese a los casos judiciales: "La cara bien alta"

El consejo nacional del PSC ha activado este sábado la maquinaria de las elecciones municipales de 2027 con el nombramiento de los primeros 126 candidatos a la alcaldía. El punto álgido del cónclave, celebrado en Terrassa (Barcelona), ha sido el discurso del primer secretario del partido y president de la Generalitat, Salvador Illa. El líder socialista ha pedido a los candidatos que en sus respectivas campañas no tengan ningún reparo en reivindicar el "excelente balance" del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a los casos judiciales que rodean a varios miembros y exmiembros del PSOE.

"Con la cara bien alta. Y bien orgullosos de ser socialistas porque a los socialistas ni nos doblegan ni nos callan", ha dicho ante un consejo nacional multitudinario al que también han asistido varios consellers y destacados alcaldes como el de Barcelona, Jaume Collboni. La tesis de Illa es que el PSC puede sobreponerse a los escándalos que acechan al PSOE porque su gestión en el Gobierno y en la Generalitat es lo suficientemente buena como para que el votante no se asuste con las noticias que llegan de los juzgados. La última, la imputación del expresidente Zapatero por delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho.

No estamos ciegos, sabemos ver lo que ocurre. No somos ingenuos, vemos lo que está pasando Salvador Illa — Primer secretario del PSC y president de la Generalitat

Además, el presidente catalán ve intencionalidad política en algunas de estas causas abiertas: "No estamos ciegos, sabemos ver lo que ocurre. No somos ingenuos, vemos lo que está pasando". Así, Illa ha hecho equilibrios entre asegurar que "respeta la justicia" pero, a la vez, dejar entrever que considera que hay un ensañamiento injustificado contra los socialistas. "Pedimos respeto por la presunción de inocencia. Somos contundentes con los que no actúan respetando nuestros valores. Lo hemos sido, los somos y lo seguiremos siendo", ha zanjado.

"Más empleo que nunca"

El líder del PSC ha aprovechado su discurso para pedir a los candidatos municipales que defiendan la hoja de servicios tanto de Sánchez como la suya en la Generalitat. La primera incluye la gestión de una pandemia y las consecuencias económicas de dos guerras, además de la reducción del paro -"Hay más empleo que nunca", ha sostenido-, la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. "Orgullosos del trabajo hecho por el Gobierno de España, por el presidente Sánchez", ha clamado, por si quedaba alguna duda sobre quién estaba hablado.

De su hoja de servicios como president, ha destacado el regreso de empresas que se fueron con el 'procés', como el Banc Sabadell y Criteria; la apuesta por ciertas infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona, y el diseño de un nuevo modelo de financiación que sigue sin estar claro que se apruebe en el Congreso. En este a punto ha aprovechado para dejar claro que intentará revalidar su mandato como presidente: "Si ya hemos hecho esto, imaginad lo que podemos hacer en 10 años".

El president Salvador Illa con los candidatos Yolanda Aguilar, Javi García y Elena Vila. / Lourdes Casademont / ACN

El principal mensaje que se desprende de este consejo nacional es que el PSC hubiera preferido adentrarse en la precampaña de las elecciones municipales sin los problemas del PSOE con la justicia, pero que no por ello se desentenderá de Sánchez ni renunciará a una marca, la socialista, que consideran que aún sigue siendo atractiva. Si hay una palabra que ha repetido más de una vez en su discurso ha sido "orgullo", orgullo de ser socialista. Solo la noche electoral del 23 de mayo dirá si es la estrategia acertada.

A mi que me importa que haya un billonario en el mundo, a nosotros nos importan los ciudadanos corrientes Salvador Illa — Primer secretario del PSC y president de la Generalitat

Que la precampaña municipal ya está en marcha también se ha demostrado con algunas de las licencias que se ha permitido Illa, alejándose del tono formal de sus discursos como president. Por ejemplo, cuando ha hablado de la salida a bolsa de SpaceX, que ha convertido en todavía más rico al magnate Elon Musk. "A mí que me importa que haya un billonario en el mundo -Musk-, a nosotros nos importan los ciudadanos corrientes", ha dicho, demostrando que uno de los ejes del discurso municipal será intentar convencer al votante de su cercanía al ciudadano.

La carta de la Generalitat socialista

Esta primera tanda de nombramientos de alcaldables incluye a candidatos que se presentan por primera vez o que están en la oposición. Ha sido el caso de Yolanda Aguilar (Palamós); Elena Vila (Sant Cugat del Vallès) y Javi García (Terrassa). Los tres han tomado la palabra exhibiendo que otra de las cartas que jugará el PSC en estos comicios es que son las primeras elecciones locales desde las de 2007 en las que vuelve a gobernar la Generalitat. Así, el argumento será que qué mejor que votar a un candidato socialista si la Generalitat es del PSC. "¿Os imagináis qué pasaría con un Ayuntamiento que vaya de la mano de la Generalitat?", ha dicho Vila.

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El PSC también ha sacado pecho de haber aprobado los nombramientos de varios candidatos para municipios en los que hasta ahora no presentaba a nadie. Municipios del interior de Catalunya donde los socialistas, a diferencia de las zonas metropolitanas, tienen más problemas para lograr apoyos. Los ha citado uno por uno el propio Illa: Vallgorguina; Aitona; Sant Pere Pescador; Avinyonet de Puigventós; Torrelavit; Cabra del Camp; Vilanova de la Barca y Marganell.