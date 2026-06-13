A un año de las elecciones
Sílvia Ripoll (Junts) se convierte en la nueva alcaldesa de Roses tras un relevo pactado con el PSC
La nueva primera edil quiere una alcaldía "cercana, accesible y abierta" y promete hacer de Roses un lugar donde "poder vivir, trabajar y emprender"
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La concejal de Junts per Roses Sílvia Ripoll es desde este sábado la nueva alcaldesa de la ciudad. Ripoll releva así al socialista Josep Maria Martínez, que ha ejercido como alcalde durante los tres primeros años de legislatura, tal y como pactaron ambas formaciones -junto con Gent del Poble- en el acuerdo de investidura del gobierno municipal tras las elecciones de 2023. Martínez ha renunciado al cargo de alcalde, pero mantiene su acta de concejal, tal y como especificaba el pacto.
En su discurso de renuncia, Martínez ha destacado la "estabilidad municipal" durante los años en los que ha estado al frente del gobierno y la buena coordinación que, asegura, ha existido entre los distintos departamentos del Ayuntamiento de Roses.
Tras la renuncia del ya exalcalde, quien ha asumido la presidencia de la sesión ha sido el primer teniente de alcalde, Fèlix Llorens, que ha preguntado a los distintos portavoces de cada grupo municipal si deseaban presentar candidatura, con el siguiente resultado. Han presentado candidatura Joan Plana, por ERC-SOM; Sílvia Ripoll, por Junts per Roses; Pere Gotanegra, por Lliures; e Ignasi Mulleras, de Vox. Por su parte, PSC, Gent del Poble de Roses y PP han optado por no presentar candidato.
Una vez formalizadas las cuatro candidaturas, se ha procedido a la votación a mano alzada, en la que los tres concejales de Junts per Roses, los cuatro del PSC y los dos de Gent del Poble han votado a favor de Sílvia Ripoll, que ha sido proclamada alcaldesa de Roses.
Tras recibir la vara de mando como nueva alcaldesa de la ciudad, Ripoll ha señalado que quiere una alcaldía "cercana, accesible y abierta" y ha reivindicado que trabajará para hacer de Roses y el Empordà un lugar donde "poder vivir, trabajar y emprender".
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