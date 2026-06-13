Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Formula 1Paula BlasiAcuerdo pazLluís PasqualElon MuskJonathan AndicBarcelonaLeire Díez
instagramlinkedin

A un año de las elecciones

Sílvia Ripoll (Junts) se convierte en la nueva alcaldesa de Roses tras un relevo pactado con el PSC

La nueva primera edil quiere una alcaldía "cercana, accesible y abierta" y promete hacer de Roses un lugar donde "poder vivir, trabajar y emprender"

Helicópteros y buzos continúan buscando al menor desaparecido en moto de agua en Roses

Illa activa la maquinaria electoral reivindicando a Sánchez pese a los casos judiciales: "La cara bien alta"

Puigdemont y su camino de regreso: los escenarios que se abren cuando el TJUE resuelva sobre la amnistía

La nueva alcaldesa de Roses, Sílvia Ripoll, en una imagen cedida por el Ayuntamiento.

La nueva alcaldesa de Roses, Sílvia Ripoll, en una imagen cedida por el Ayuntamiento. / Cedida Roses / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Roses
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La concejal de Junts per Roses Sílvia Ripoll es desde este sábado la nueva alcaldesa de la ciudad. Ripoll releva así al socialista Josep Maria Martínez, que ha ejercido como alcalde durante los tres primeros años de legislatura, tal y como pactaron ambas formaciones -junto con Gent del Poble- en el acuerdo de investidura del gobierno municipal tras las elecciones de 2023. Martínez ha renunciado al cargo de alcalde, pero mantiene su acta de concejal, tal y como especificaba el pacto.

En su discurso de renuncia, Martínez ha destacado la "estabilidad municipal" durante los años en los que ha estado al frente del gobierno y la buena coordinación que, asegura, ha existido entre los distintos departamentos del Ayuntamiento de Roses.

Tras la renuncia del ya exalcalde, quien ha asumido la presidencia de la sesión ha sido el primer teniente de alcalde, Fèlix Llorens, que ha preguntado a los distintos portavoces de cada grupo municipal si deseaban presentar candidatura, con el siguiente resultado. Han presentado candidatura Joan Plana, por ERC-SOM; Sílvia Ripoll, por Junts per Roses; Pere Gotanegra, por Lliures; e Ignasi Mulleras, de Vox. Por su parte, PSC, Gent del Poble de Roses y PP han optado por no presentar candidato.

Una vez formalizadas las cuatro candidaturas, se ha procedido a la votación a mano alzada, en la que los tres concejales de Junts per Roses, los cuatro del PSC y los dos de Gent del Poble han votado a favor de Sílvia Ripoll, que ha sido proclamada alcaldesa de Roses.

Noticias relacionadas

Tras recibir la vara de mando como nueva alcaldesa de la ciudad, Ripoll ha señalado que quiere una alcaldía "cercana, accesible y abierta" y ha reivindicado que trabajará para hacer de Roses y el Empordà un lugar donde "poder vivir, trabajar y emprender".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
  2. Encuesta CIS: El PSOE cae 5 puntos y el PP recorta distancias tras la imputación de Zapatero y la trama de Leire Díez
  3. La Inspección fiscal abre una investigación a las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
  4. La abogada de Koldo asegura que la documentación desmiente a la empresaria que llevó efectivo a Ferraz y recurre su imputación
  5. Los joyeros tasan en aproximadamente 1,3 millones de euros el centenar de joyas incautadas en el despacho de Zapatero
  6. Leire Díez buscó 'anular' el juicio por narcotráfico contra el abogado de Puigdemont para mantener el apoyo de Junts al PSOE
  7. Puigdemont, ERC y la CUP exigen responsabilidades por la 'represión' contra los cantantes con 'estelades' expulsados de la Sagrada Família
  8. Zapatero, imputado por contrabando y delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho

Sílvia Ripoll (Junts) se convierte en la nueva alcaldesa de Roses tras un relevo pactado con el PSC

El PP catalán asumirá el desenlace de la amnistía en el TJUE sea cual sea: "A diferencia de los separatistas, acatamos las sentencias"

El PP catalán asumirá el desenlace de la amnistía en el TJUE sea cual sea: "A diferencia de los separatistas, acatamos las sentencias"

La reina Letizia alaba la labor de la Confederación de Personas Sordas en su 90 aniversario

La reina Letizia alaba la labor de la Confederación de Personas Sordas en su 90 aniversario

Alamany asegura que ERC no aspira a ser la primera fuerza independentista, sino "la primera" de toda Catalunya

Alamany asegura que ERC no aspira a ser la primera fuerza independentista, sino "la primera" de toda Catalunya

El PSOE activa el trámite en el Congreso para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Feijóo asume el fin del sanchismo: “Su epitafio está ya escrito: P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió”

Feijóo asume el fin del sanchismo: “Su epitafio está ya escrito: P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió”

El Gobierno de Mañueco tendrá 4 mujeres y 5 caras nuevas: Pollán, Pico y Pino, de Vox, y Sanchidrián y Pardo de PP

El Gobierno de Mañueco tendrá 4 mujeres y 5 caras nuevas: Pollán, Pico y Pino, de Vox, y Sanchidrián y Pardo de PP

Mañueco nombra a los miembros del gobierno de Castilla y León

Mañueco nombra a los miembros del gobierno de Castilla y León