El PSC nombra los primeros alcaldables a las municipales con el reto de crecer en la Catalunya interior

El PSC activa formalmente este sábado la maquinaria de las elecciones municipales con la aprobación de más de 140 alcaldables, todos ellos candidatos que se presentan por primera vez o que están actualmente en la oposición. Se trata de la primera tanda, ya que habrá dos más -en noviembre y en marzo de 2027- para nombrar a más aspirantes y también a quienes ya son alcaldes o están gobernando. El partido prevé que la atalaya que supone estar gobernando en la Generalitat y la línea ascendente de los últimos años le abran puertas para arraigar en municipios donde hasta ahora no ha logrado presentar lista, especialmente en la Catalunya interior.

Un primer síntoma de que esto es posible es que, en comparación con 2023, esta vez se ratificarán medio centenar de candidaturas más que en la primera tanda de entonces. Especialmente relevantes son los nuevos alcaldables en ciudades como Terrassa -donde los socialistas celebran el consejo nacional-, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Castelldefels, Amposta o Figueres. Pero también los que se designarán en localidades donde hasta ahora nadie se presentaba bajo las siglas del PSC, como Vallgorguina, Aitona o Torrelavit.

Superar las 615 listas

El motivo de situar a todos estos candidatos en la primera tanda y dejar para el final a quienes ya son alcaldes es, argumentan, que estos candidatos tengan un año por delante para darse a conocer entre los vecinos y para tejer bien su proyecto municipal. La mejor campaña de los que ya son alcaldes, argumentan desde la dirección del partido, es estar gobernando hasta el final. Así que dirigentes como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, así como los de Lleida, Tarragona y las grandes ciudades metropolitanas, no serán ratificados hasta dos meses antes de que se pongan las urnas. La excepción será Girona, que también se dejará para el final a la espera de si la consellera Sílvia Paneque vuelve a ser candidata, algo que implicaría una remodelación en el Govern de Salvador Illa.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto del PSC / Alberto Paredes / Europa Press

Aunque habrá que ver si el cómputo final supera las 615 listas que concurrieron por el PSC a las municipales de hace tres años, la portavoz del partido, Lluïsa Moret, no esconde la "satisfacción" por estar logrando penetrar en territorios tradicionalmente más adversos para los socialistas. Consideran que es el fruto de años "picando piedra" para hacerse un hueco a nivel local en áreas hasta hace poco inexpugnables, como el interior de las comarcas gerundenses, la provincia de Lleida o las Terres de Lleida. En cambio, su fortaleza la tiene en las áreas metropolitanas, muy especialmente la de Barcelona, que es la que concentra más población.

Un fin de curso complejo

Este será el último consejo nacional que celebrará el PSC antes de las vacaciones, por lo que se espera que Illa haga balance del curso político presumiendo de tener los presupuestos a punto de caramelo -la previsión es que se aprueben de forma definitiva en julio- y llame a sus cuadros a encarar septiembre con el chip del nuevo ciclo electoral que se abre puesto. Más aún teniendo en cuenta la difícil recta final que queda hasta el verano en la dimensión estatal, con la declaración judicial la semana que viene del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las explicaciones que posteriormente dará Pedro Sánchez en el Congreso por las causas judiciales que acechan al PSOE.

"Una cosa es estar tocado y la otra desmoralizado", advierten desde la cúpula del PSC sobre el estado de ánimo de los socialistas catalanes. La militancia, defienden, está "activada" e incluso "enfadada" porque interpretan que lo que se está produciendo es una "ofensiva contra la izquierda". Son, en todo caso, los cuadros del partido los que manifiestan más preocupación sobre hasta qué punto la inercia negativa del PSOE puede tener un impacto electoral en Catalunya.

Noticias relacionadas

A todos ellos Illa les pedirá que aprieten filas, en la línea de lo que ha hecho ya al galope del aluvión de polémicas que zarandean a Ferraz, situación ante la que ha continuado cerrando filas sin fisuras con Pedro Sánchez señalando que hay una intencionalidad política para derribar al Gobierno detrás de tanta acción de los tribunales. Illa considera que con la amnistía aún no aplicada del todo empezó todo y que es mucho lo que está en juego, empezando por una nueva financiación que pretenden que se vote en el Congreso antes de que acabe el año y que puede ser una gran carta de presentación para el próximo ciclo electoral.