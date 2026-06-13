Elecciones municipales
Alamany asegura que ERC no aspira a ser la primera fuerza independentista, sino "la primera" de toda Catalunya
ERC renueva el 60% de alcaldables en las grandes ciudades y dobla la presencia de mujeres candidatas
Podemos plantea a ERC concurrir juntos en una veintena de municipios en las elecciones locales de 2027
Illa activa la maquinaria electoral reivindicando a Sánchez pese a los casos judiciales: "La cara bien alta"
La secretaria general de Esquerra Republicana (ERC), Elisenda Alamany, ha manifestado este sábado que el objetivo de su partido de cara a las elecciones municipales de 2027 no es "ser la primera fuerza independentista", sino convertirse en "la primera fuerza del país".
Así lo ha afirmado Alamany en su intervención en un encuentro político celebrado en Granollers (Barcelona), en el que también han participado otros dirigentes municipales de ERC.
"Ya somos el partido que más crece en el conjunto del país, al margen de partidos reaccionarios", ha subrayado la secretaria general, algo que ha señalado como su principal "virtud".
Además, ha apuntado que el proyecto de ERC busca "construir el país" desde todos los municipios y ciudades, en lugar de limitar la presencia de concejales al área metropolitana de Barcelona o a la Catalunya interior, por ejemplo.
Por este motivo, Alamany ha emplazado a los representantes locales de la formación a presentarse a la próxima cita electoral con una actitud de "ambición y de autoestima".
"Ser útiles"
En este sentido, ha recordado que para combatir a la extrema derecha en los municipios hay que "ir a currar" y ofrecer políticas de utilidad pública que resuelvan las problemáticas cotidianas de la ciudadanía.
"Ya puede venir la extrema derecha y decir lo que le dé la gana, porque este es el trabajo que tenemos que hacer: ser útiles", ha concluido.
- Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
- Encuesta CIS: El PSOE cae 5 puntos y el PP recorta distancias tras la imputación de Zapatero y la trama de Leire Díez
- La Inspección fiscal abre una investigación a las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
- La abogada de Koldo asegura que la documentación desmiente a la empresaria que llevó efectivo a Ferraz y recurre su imputación
- Los joyeros tasan en aproximadamente 1,3 millones de euros el centenar de joyas incautadas en el despacho de Zapatero
- Leire Díez buscó 'anular' el juicio por narcotráfico contra el abogado de Puigdemont para mantener el apoyo de Junts al PSOE
- Puigdemont, ERC y la CUP exigen responsabilidades por la 'represión' contra los cantantes con 'estelades' expulsados de la Sagrada Família
- Zapatero, imputado por contrabando y delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho