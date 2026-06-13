Alamany asegura que ERC no aspira a ser la primera fuerza independentista, sino "la primera" de toda Catalunya

La secretaria general de Esquerra Republicana (ERC), Elisenda Alamany, ha manifestado este sábado que el objetivo de su partido de cara a las elecciones municipales de 2027 no es "ser la primera fuerza independentista", sino convertirse en "la primera fuerza del país".

Así lo ha afirmado Alamany en su intervención en un encuentro político celebrado en Granollers (Barcelona), en el que también han participado otros dirigentes municipales de ERC.

"Ya somos el partido que más crece en el conjunto del país, al margen de partidos reaccionarios", ha subrayado la secretaria general, algo que ha señalado como su principal "virtud".

Además, ha apuntado que el proyecto de ERC busca "construir el país" desde todos los municipios y ciudades, en lugar de limitar la presencia de concejales al área metropolitana de Barcelona o a la Catalunya interior, por ejemplo.

Por este motivo, Alamany ha emplazado a los representantes locales de la formación a presentarse a la próxima cita electoral con una actitud de "ambición y de autoestima".

"Ser útiles"

En este sentido, ha recordado que para combatir a la extrema derecha en los municipios hay que "ir a currar" y ofrecer políticas de utilidad pública que resuelvan las problemáticas cotidianas de la ciudadanía.

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"Ya puede venir la extrema derecha y decir lo que le dé la gana, porque este es el trabajo que tenemos que hacer: ser útiles", ha concluido.