El eco de los mensajes de los Papas: "Ponen el acento en lo social y dejan lo moral en un segundo plano"

La Catalunya que recibió por primera vez a un Papa en 1982, con Juan Pablo II, tiene poco que ver con la que ha acogido a León XIV esta semana, ni con la que lo hizo en 2010 con Benedicto XVI. Los tres pontífices que han pasado por Barcelona en los últimos 45 años se han encontrado con contextos políticos, sociales y culturales distintos entre sí: "Cada visita reflejó los desafíos que la Iglesia percibía en la sociedad de su tiempo", explica a EL PERIÓDICO Camil Ungureanu, doctor en Filosofía Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

En 1982, en plena Transición, la preocupación principal de los catalanes era el "encaje de la Iglesia en la nueva democracia española", mientras que en 2010 el foco estaba en responder al "avance de la secularización y a los debates sobre familia, educación y valores" que habían surgido en la etapa más reformista de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta última visita, el contexto ha estado marcado por la "polarización social, la migración, la salud mental y la necesidad de afrontar los abusos sexuales eclesiales", comenta Ungureanu.

El politólogo sostiene que León XIV ha resultado "incómodo para los políticos convencionales". "La izquierda puede sentirse identificada con sus posiciones sobre inmigración y justicia social; la derecha, con su defensa de ciertos valores morales y con su conservadurismo en algunas cuestiones socio-religiosas fundamentales", argumenta el profesor de la UPF. Las dos bancadas del hemiciclo han tratado de sacar rédito del mensaje que pronunció el Papa desde el atril del Congreso, agarrándose a lo que más favorecía su postulado político, ya sea el apoyo a la acogida de inmigrantes o el rechazo al aborto y la eutanasia.

El Papa León XIV en el Congreso. / José Luis Roca / PIM

El historiador y teólogo Joan Ferrer recuerda que el pontificado utiliza el Evangelio para transmitir un mensaje, y que este se adapta a cada momento de la historia, modulándose a los nuevos tiempos, sin renunciar a la continuidad de los valores básicos de la Iglesia. "El Evangelio es una palabra escrita hace 2.000 años, pero para los creyentes es un espejo que refleja su fe; es un mensaje que viene de Dios, que es eterno y que debe encarnarse en cada momento histórico", explica el doctor en Filología Semítica y experto en textos bíblicos, tras repasar las homilías pronunciadas por León XIV.

De la Transición a la securalización

La evolución de los discursos de los tres Papas en Catalunya responde más a los cambios en la relación de la sociedad con la Iglesia que a transformaciones estructurales de la doctrina eclesiástica. Juan Pablo II se dirigió a una sociedad que empezaba a consolidar la democracia y que había vivido el golpe de Estado del 23F hacía poco más de un año. En aquel momento, la Iglesia buscaba distanciarse del franquismo, explica Diego Sola, historiador de la Universitat de Barcelona (UB) y autor de 'Historia de los Papas'.

La misión de Karol Józef Wojtyła era trasladar a la sociedad la separación entre catolicismo y régimen de Franco, una "paradoja" necesaria para encajar en una sociedad que caminaba hacia la modernidad. La visita, casi 30 años después, de Joseph Ratzinger se dio ante una ciudadanía ya plenamente democrática y con una fuerte polarización entre política y religión, motivada en parte por la etapa reformista de Zapatero. Y es que el mismo año en que Benedicto XVI aterrizó en Barcelona (2010) se había legalizado el aborto en el Congreso y, solo cinco años antes, el matrimonio homosexual. Eran tiempos de grandes movilizaciones a favor y en contra de estos avances democráticos.

Los Reyes de España Juan Carlos y Sofía, acompañados del papa Benedicto XVI, en el aeropuerto del Prat (Barcelona), al término del viaje apostólico del pontífice a España / EFE/Andreu Dalmau

"Había una reacción social más intensa y más rechazo hacia los postulados de la Iglesia", comenta Víctor Albert Blanco, sociólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En su mensaje en la capital catalana, Ratzinger entonó un discurso que revindicaba la identidad cristiana de Europa, en un momento de fuerte europeísmo, para contrarrestar la desafección religiosa. La presencia de este Papa despertó a la Barcelona más anticlerical y laica: más de 10.000 personas, agrupadas en la plataforma 'Jo no t’espero' ("Yo no te espero"), organizaron movilizaciones durante los actos del pontífice bajo consignas críticas con la Iglesia y en favor de las mujeres "pecadoras", como se hacían llamar.

Sin embargo, la fotografía que quedó grabada en la memoria colectiva de aquella visita no fue la de las protestas en la calle, sino la de cuatro monjas limpiando el altar tras la ceremonia papal en la Sagrada Família. Una imagen que se convirtió en un símbolo de los debates sobre el papel de la mujer en la Iglesia.

Visto en perspectiva, anotan los expertos, la Iglesia ha modulado su discurso para acercarse más a la sociedad en su conjunto, aunque esto no se ha traducido en un incremento de la simpatía hacia la institución eclesiástica, pese a haber vivido una etapa más aperturista. Los datos siguen mostrando una tendencia creciente hacia la secularización, especialmente entre las generaciones más jóvenes, como queda reflejado en los datos del informe 'Laicidad en cifras', de la Fundació Ferrer i Guàrdia, basado en datos del CIS, el INE y el Ministerio de Educación. "En un contexto de evidente avance hacia la secularización hay una apuesta clara por continuar la línea abierta por el papa Francisco, poniendo el acento en cuestiones sociales y dejando en un segundo plano las cuestiones estrictamente morales, aunque estas siguen presentes en la doctrina", señala Blanco.

Los debates sociales

Ni durante el papado de Francisco, ni tampoco ahora con la visita de León XIV, la Iglesia ha entrado de lleno en el debate sobre el matrimonio homosexual, pero sí se ha posicionado abiertamente en contra del aborto y de la eutanasia. Juan Pablo II, en el siglo pasado, cuando estos derechos ni siquiera eran un debate social, hizo un alegato en favor de la vida y en contra del divorcio, no muy distinto al del actual pontífice:

En el ámbito de la familia, viviendo y defendiendo la indisolubilidad y los demás valores del matrimonio, promoviendo el respeto a toda vida desde el momento de la concepción Karol Józef Wojtyła, Homilía en el Camp Nou, el 7 de noviembre de 1982 — Juan Pablo II (1978-2005)

Barcelona noviembre de 1982 el papa Juan Pablo II visita la Ciudad Condal. / EPC

Lo mismo hizo Benedicto XVI, en un contexto de auge de la secularización y reformas legislativas del PSOE. En la misa de la Sagrada Família, en la que consagró oficialmente el templo y lo declaró basílica el 7 de noviembre de 2010, afirmó:

Se ha avanzado enormemente en ámbitos técnicos, sociales y culturales, pero junto a ello deben estar siempre los progresos morales, como el amor indisoluble de un hombre y una mujer y el fundamento de la vida humana. La Iglesia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la institución familiar Joseph Alois Ratzinger, Homilía en la Sagrada Familia, 7 de noviembre de 2010 — Benedicto XVI (2005-2013)

Zapatero rechazó acudir a la misa para preservar la aconfesionalidad del Estado, una imagen muy distinta a la vivida el pasado miércoles, cuando en la bendición de la torre de Jesús y la misa posterior acudieron los Reyes y la plana mayor de la política española, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también del PSOE. "El discurso más social de la Iglesia ha favorecido un reposicionamiento de los sectores de la izquierda", expone el sociólogo Martín. El aplauso de siete minutos tras las palabras del primer Papa que subió al atril del Congreso para ofrecer un discurso lo corrobora, pese a que desde ese altavoz mandó el siguiente mensaje:

Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia Robert Francis Prevost, Discurso en el Congreso, 8 de junio de 2026 — León XIV (2025 - )

Los expertos también perciben un cambio en el discurso de León XIV desde que expresó estas palabras en Madrid, que levantaron ampollas en la clase política, pero también en la sociedad. Son posiciones que también defendió en la homilía en la Sagrada Família, desde Barcelona, aunque con palabras más medidas:

No podemos creer en Jesús y promover la guerra, no podemos creer en Jesús y matar al inocente Robert Francis Prevost — León XIV (2025 - )

¿Jefe de la Iglesia o del Vaticano?

"La línea entre jefe de la Iglesia y jefe del Estado del Vaticano es muy fina; juega con ese doble papel. En el Congreso actuó como lo primero, pero activó indudablemente lo segundo", apunta Martín, quien añade que sería "impensable" que otro líder religioso pudiera pronunciar un discurso en la Cámara baja. Otro de los aspectos que más ha cambiado en la sociedad española es que la secularización ha avanzado al tiempo que lo ha hecho la diversificación religiosa, con la presencia de otras ramas y de la proliferación de otras espiritualidades. "El viaje constituye un mensaje de afirmación de un poder y una hegemonía que la Iglesia había tenido históricamente y que hoy ya no tiene en la misma medida; es una forma de recordar su presencia y de renovar su visibilidad", señala Martín.

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Los tres papas se expresaron en catalán en sus viajes a Barcelona, pero León XIV ha mostrado una "sensibilidad especial" por la lengua catalana, algo que no puede desligarse de la polémica generada al saberse que en un inicio no contemplaba usarlo en la bendición de la torre de Jesús. Esto también es un gesto político: "Tras la dictadura, el catalanismo se reivindica también desde el catolicismo; la Iglesia lo usa también para reforzar la identidad nacional", zanja el sociólogo.