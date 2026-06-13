Cuestión de Estado
Delincuencia de Estado
El mensaje que evidencia que García Ortiz estaba al tanto de la operaciones con Leire Díez: "Esto ya lo sabe el Uno"
El juez Pedraz encarga a Hacienda que rastree las cuentas de la empresa con la que Leire Díez planeó cobrar del PSOE
La defensa por garantizar “la dignidad humana” ha estado presente en los discursos del papa León XVI en su reciente visita a España. Una visita que ha estado cargada de mensajes que la clase política ha escuchado, ha aplaudido, pero poco ha aplicado. Ni 24 horas después de sus palabras en el Congreso a favor del diálogo y contra la polarización política, Sánchez y Feijóo se lanzaron reproches de casos de corrupción.
El presidente del PP acusó a Sánchez de practicar "delincuencia de Estado" y de ser "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de la democracia". El presidente le respondió con los clásicos Gürtel, Púnica, y el M. Rajoy, después de que Feijóo sacara a relucir el P.S. que aparece en las agendas de Leire Díez.
Poco examen de conciencia. Nada de medidas para combatir la corrupción que, según el CIS, escala como cuarto problema para los ciudadanos en pleno estallido por las imputaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y actores de la trama que se relaciona con el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Pedro Sánchez, el Gobierno, el PSOE, tienen ante sí unos días difíciles con un goteo de hitos en los tribunales: Begoña Gómez escuchará del juez por qué la lleva a un juicio con jurado; la directora de la Guardia Civil explicará en el Senado los encuentros con Leire Díez que el ministro del Interior negó y el expresidente Zapatero declarará ante juez que lo ha imputado. Hitos que pueden rematarse con la publicación de la sentencia del primer caso contra José Luis Ábalos.
Todo eso, ¿hará cambiar algo? El PP sigue, amagando, con la moción de censura sobre la mesa y Pedro Sánchez, sigue, con su intención de agotar la legislatura.
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