El PP catalán asumirá el desenlace de la amnistía en el TJUE sea cual sea: "A diferencia de los separatistas, acatamos las sentencias"

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, se ha pronunciado este sábado sobre el desenlace de la amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que está previsto para el próximo 16 de julio. "Nosotros, a diferencia de los separatistas, respetamos siempre y acatamos siempre las sentencias judiciales. Aunque nos puedan gustar más o menos", ha dicho este sábado en Lleida durante un acto como candidato a la reelección al frente del partido.

"El separatismo, cuando una sentencia le va bien, todo son flores y violas. Pero cuando no le va bien, resulta que Europa es fascista y todo el mundo es facha. Esto no funciona así", ha espetado el líder popular, que también ha afirmado que la nueva pieza separada del caso Plus Ultra demuestra que "el señor Zapatero no era Bambi y Salvador Illa no es el yerno ideal".

"Ambos tienen mucho en común: una apariencia de moderación y empatía, pero a la hora de la verdad forman parte del mismo proyecto de Sánchez", ha reflexionado. "Illa, Zapatero y Sánchez son exactamente lo mismo. Tienen personalidades diferentes, pero no se puede entender a unos sin los otros", ha recalcado el presidente del PPC, que también ha manifestado que la visita del Papa ha puesto de relieve que "Catalunya es capaz de deslumbrar al mundo entero" cuando deja de lado "la confrontación estéril y a los quejicas que protestan por todo". "Catalunya necesita una alternativa al nacionalismo y una alternativa a las izquierdas", ha concluido.

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"Unas izquierdas que degradan el espacio urbano y que confunden la integración con el sálvese quien pueda y los papeles para todos", ha criticado. "Se trata de una izquierda que también destroza el modelo educativo y que directamente aplasta a las empresas con unas cargas impositivas absolutamente confiscatorias", ha añadido Fernández, que ha defendido que el PP catalán representa "la alternativa ganadora". "Tengo la firme convicción de que el Partido Popular de Catalunya vivirá un crecimiento inédito en su historia y que será por fin un partido absolutamente decisivo en la política catalana", ha concluido.