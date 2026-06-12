"Queremos más": el lema del PP catalán para el congreso que reelegirá a Alejandro Fernández como líder

"Queremos más [en catalán]. Libertad, orden, convivencia, proyecto, futuro". Este es el lema que el PP catalán ha escogido para su congreso regional, que se celebrará el 27 de junio en Barcelona y que servirá para actualizar su hoja de ruta política, sus estatutos y reelegir a Alejandro Fernández como líder de la formación.

"Queremos más ambición y confianza porque tenemos la convicción de que Catalunya se merece mucho más", ha explicado este viernes en una rueda de prensa en la sede del partido la presidenta de la comisión organizadora del congreso, Llanos de Luna, diputada en el Congreso.

El lema responde a la percepción del PP de que en Catalunya siguen existiendo déficits que deben solucionarse mediante un "cambio político". Su argumento es que la comunidad autónoma ha avanzado tras haber "superado" el 'procés', pero considera que el actual Govern del PSC no ha hecho lo suficiente. "Queremos más vivienda, más seguridad y más dinamismo para la economía catalana", ha añadido De Luna.

El mensaje también tiene una lectura en clave nacional. Los populares sostienen que a Catalunya le irá mejor si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa. "Catalunya será decisiva para el cambio político que España necesita; cada diputado, concejal y voto que se una a nuestra candidatura permitirá acercar un poco más a Feijóo a la Presidencia", ha declarado la presidenta del congreso.

Feijóo clausurará el congreso

El líder del PP será el encargado de clausurar la jornada congresual, que tendrá lugar en el Eurostars Grand Marina, el hotel donde la formación suele celebrar sus actos más relevantes. Ese día, Fernández dará a conocer los 22 nombres que integrarán la ejecutiva autonómica entre secretarios, vicesecretarios, coordinadores y vocales. Serán, además, quienes aspiren a ocupar puestos en las listas electorales que se confeccionarán de cara a las elecciones generales de 2027 y a las catalanas de 2028.

Fernández será reelegido presidente del PP catalán al no haberse presentado ningún otro candidato para disputarle el cargo, que ocupa desde 2018 y que en varias ocasiones ha resultado incómodo para Génova, donde llegaron a plantearse apartarlo. Finalmente, Feijóo ha cerrado filas con el dirigente catalán, que ha recabado 1.500 avales para este congreso, cinco veces más de los 300 necesarios.

Durante su comparecencia ante los medios, De Luna ha dado por hecho que Santi Rodríguez, actual secretario general del PP catalán y vicepresidente también del cónclave, no renovará su mandato, aunque teóricamente se trata de un nombramiento que corresponde a Fernández. En la práctica, sin embargo, es una decisión que suele pactarse con la dirección nacional y, salvo cambios de última hora, está previsto que el cargo recaiga en el actual portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández. "Seguro que será tan bueno como el saliente", ha deslizado la diputada popular.

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Calendario de enmiendas

El próximo 17 de junio está previsto que los compromisarios reciban las dos ponencias que se someterán a debate: la política y la estatutaria. Tendrán entonces hasta el 22 de junio para presentar enmiendas y trasladar sus propuestas a los ponentes. Desde ese día y hasta la celebración del congreso habrá margen para negociar con los autores de las enmiendas, ya sea para alcanzar acuerdos mediante transacciones, retirarlas o permitir que lleguen vivas al cónclave.