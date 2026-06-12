Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé maltratadoPolicía NacionalZapateroEl NiñoRosalíaMéxico - SudáfricaSagrada FamiliaFC BarcelonaPapa León XIV
instagramlinkedin

27 de junio

"Queremos más": el lema del PP catalán para el congreso que reelegirá a Alejandro Fernández como líder

Alberto Núñez Feijóo será el encargado de clausurar el cónclave, que se celebrará en el hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona

Las claves del congreso del PP catalán: del liderazgo de Alejandro Fernández a la pugna por la nueva dirección

Juan Fernández se perfila como nuevo secretario general del PP catalán

La diputada del Congreso, Llano de Luna, presidenta de la comisión organizadora del cónclave catalán.

La diputada del Congreso, Llano de Luna, presidenta de la comisión organizadora del cónclave catalán. / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Queremos más [en catalán]. Libertad, orden, convivencia, proyecto, futuro". Este es el lema que el PP catalán ha escogido para su congreso regional, que se celebrará el 27 de junio en Barcelona y que servirá para actualizar su hoja de ruta política, sus estatutos y reelegir a Alejandro Fernández como líder de la formación.

"Queremos más ambición y confianza porque tenemos la convicción de que Catalunya se merece mucho más", ha explicado este viernes en una rueda de prensa en la sede del partido la presidenta de la comisión organizadora del congreso, Llanos de Luna, diputada en el Congreso.

El lema responde a la percepción del PP de que en Catalunya siguen existiendo déficits que deben solucionarse mediante un "cambio político". Su argumento es que la comunidad autónoma ha avanzado tras haber "superado" el 'procés', pero considera que el actual Govern del PSC no ha hecho lo suficiente. "Queremos más vivienda, más seguridad y más dinamismo para la economía catalana", ha añadido De Luna.

El mensaje también tiene una lectura en clave nacional. Los populares sostienen que a Catalunya le irá mejor si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa. "Catalunya será decisiva para el cambio político que España necesita; cada diputado, concejal y voto que se una a nuestra candidatura permitirá acercar un poco más a Feijóo a la Presidencia", ha declarado la presidenta del congreso.

Feijóo clausurará el congreso

El líder del PP será el encargado de clausurar la jornada congresual, que tendrá lugar en el Eurostars Grand Marina, el hotel donde la formación suele celebrar sus actos más relevantes. Ese día, Fernández dará a conocer los 22 nombres que integrarán la ejecutiva autonómica entre secretarios, vicesecretarios, coordinadores y vocales. Serán, además, quienes aspiren a ocupar puestos en las listas electorales que se confeccionarán de cara a las elecciones generales de 2027 y a las catalanas de 2028.

Fernández será reelegido presidente del PP catalán al no haberse presentado ningún otro candidato para disputarle el cargo, que ocupa desde 2018 y que en varias ocasiones ha resultado incómodo para Génova, donde llegaron a plantearse apartarlo. Finalmente, Feijóo ha cerrado filas con el dirigente catalán, que ha recabado 1.500 avales para este congreso, cinco veces más de los 300 necesarios.

Durante su comparecencia ante los medios, De Luna ha dado por hecho que Santi Rodríguez, actual secretario general del PP catalán y vicepresidente también del cónclave, no renovará su mandato, aunque teóricamente se trata de un nombramiento que corresponde a Fernández. En la práctica, sin embargo, es una decisión que suele pactarse con la dirección nacional y, salvo cambios de última hora, está previsto que el cargo recaiga en el actual portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández. "Seguro que será tan bueno como el saliente", ha deslizado la diputada popular.

Noticias relacionadas

Calendario de enmiendas

El próximo 17 de junio está previsto que los compromisarios reciban las dos ponencias que se someterán a debate: la política y la estatutaria. Tendrán entonces hasta el 22 de junio para presentar enmiendas y trasladar sus propuestas a los ponentes. Desde ese día y hasta la celebración del congreso habrá margen para negociar con los autores de las enmiendas, ya sea para alcanzar acuerdos mediante transacciones, retirarlas o permitir que lleguen vivas al cónclave.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
  2. Encuesta CIS: El PSOE cae 5 puntos y el PP recorta distancias tras la imputación de Zapatero y la trama de Leire Díez
  3. Los joyeros tasan en aproximadamente 1,3 millones de euros el centenar de joyas incautadas en el despacho de Zapatero
  4. Leire Díez buscó 'anular' el juicio por narcotráfico contra el abogado de Puigdemont para mantener el apoyo de Junts al PSOE
  5. La trama de Leire Díez planeó convertir la sede central de Correos en Sevilla en un Parador con la entrada de Acciona o una empresa que pagó al 'lugarteniente' de Zapatero
  6. Puigdemont, ERC y la CUP exigen responsabilidades por la 'represión' contra los cantantes con 'estelades' expulsados de la Sagrada Família
  7. La abogada de Koldo asegura que la documentación desmiente a la empresaria que llevó efectivo a Ferraz y recurre su imputación
  8. La Inspección fiscal abre una investigación a las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero

"Queremos más": el lema del PP catalán para el congreso que reelegirá a Alejandro Fernández como líder

"Queremos más": el lema del PP catalán para el congreso que reelegirá a Alejandro Fernández como líder

Así fue el encuentro del Papa con los migrantes de Las Raíces en Tenerife

El Papa sorprende en Las Raíces al dirigirse en francés a los migrantes

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Aliança Catalana abre sede en Girona y presenta a Marc Villafañe como candidato a la alcaldía

Aliança Catalana abre sede en Girona y presenta a Marc Villafañe como candidato a la alcaldía

Ione Belarra, condenada a pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle "corrupto"

Ione Belarra, condenada a pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle "corrupto"

El portavoz de Zapatero pide perdón por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas

El portavoz de Zapatero pide perdón "por haber inducido a error" sobre las joyas encontradas, que dijo que valían entre 30.000 y 50.000 euros

El portavoz de Zapatero pide perdón "por haber inducido a error" sobre las joyas encontradas, que dijo que valían entre 30.000 y 50.000 euros