Declaraciones en Barcelona
El PP se reivindica como el "único representante" del mundo económico catalán
Nadal asegura que los populares son "la única opción que representa esos intereses en Catalunya y en toda España
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El PP sigue tratando de atraer al mundo empresarial catalán con la intención de impulsar su proyecto en este territorio y ayudar a Alberto Núñez Feijóo a llegar a la Moncloa. Este viernes, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha viajado a Barcelona para reunirse con "varias empresas importantes catalanas", así como con la asociación Barcelona Activa, y ha reivindicado a su partido como el "único representante" del mundo económico catalán y, en general, de toda España, que vive "asfixiado por la regulación y las imposiciones" del Gobierno y de la Generalitat.
"Hay una falta de representación del mundo económico. En Catalunya no hay nadie que represente a la parte dinámica de esta sociedad, que siempre ha sido innovadora y exportadora, y que siempre ha apostado por el crecimiento, el riesgo y el esfuerzo", ha remarcado, acompañado por el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.
El dirigente popular también ha asegurado que "la única opción que representa esos intereses en Catalunya y en toda España es el PP". Por ello, ha cargado contra la Generalitat y el Gobierno central, a los que ha acusado de ser administraciones que "entorpecen" el trabajo de las empresas, y ha prometido que, si Feijóo llega a la Moncloa, habrá menos impuestos y menos burocracia, una de las promesas que el líder nacional repite con frecuencia en sus discursos.
La opción más rápida para ello sería una moción de censura que el PP lleva tiempo queriendo impulsar, pero para la que necesita los votos de Junts, que ya ha dicho por activa y por pasiva que no la apoyará. Con este partido compite en el terreno de los empresarios, por lo que hace unos meses Feijóo pidió en un acto en Foment del Treball que les ayudaran a forzar a los de Carles Puigdemont a apoyar la moción de censura. También hace pocos días, en el Cercle d'Economia, afirmó que gobernará “con o sin su ayuda” y reiteró que este instrumento solo serviría para convocar elecciones.
Preguntado por la ampliación de la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito fiscal y de contrabando relacionado con unas joyas halladas en el registro de su oficina, Nadal ha reiterado la necesidad de "un cambio inmediato" de Gobierno. "Hay que recordar que el presidente del PP ya ha dado una fórmula de salida. Y si esa fórmula no se aplica es porque los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, entre los que se incluyen partidos nacionalistas catalanes, permiten que esta situación continúe", ha criticado.
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