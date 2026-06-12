La ministra Robles cierra el último curso de la Academia Europea Leadership

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cerrado este viernes por la tarde el quinto curso del Programa de Liderazgo por la Europa del SXXI de la Academia Europea Leadership (AEL), presidida por el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, y dirigida por Francesc Pardo. La dirigente socialista ha presidido la entrega de diplomas a los alumnos del curso y ha lanzado un aviso a los jóvenes, a los que ha pedido "compromiso con los valores democráticos, la paz, el diálogo y el multilateralismo

Durante su intervención, Robles ha reconocido que el mundo vive "tiempos convulsos", por lo que ha reclamado "reforzar el papel de Europa en el contexto internacional actual" y ha avisado de que “"son necesarios líderes jóvenes capaces de afrontar los retos del futuro". Previamente, al acto de clausura, el exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018-2021), Iván Redondo, impartió la clase titulada 'El manual 2027: generaciones, lecciones y elecciones'.

Esta quinta edición, dirigida a jóvenes de entre 22 y 34 años, ha reunido a más de veinticinco participantes con perfiles formativos diversos —ciencias, ingeniería, ciencias sociales y humanidades— que se encuentran cursando estudios o desarrollando ya su actividad profesional. Los alumnos, seleccionados entre los candidatos inscritos por el comité ético y de admisiones presidido por Enrico Letta, han recibido formación estructurada en nueve módulos: Unión Europea y relaciones internacionales, instituciones, desarrollo sostenible, economía social de mercado, tecnología e innovación, comercio internacional, cultura en la era digital, liderazgo y comunicación.

El programa ha incluido viajes institucionales a Bruselas, donde los participantes han visitado la Comisión Europea —con la vicepresidenta Teresa Ribera—, el Parlamento Europeo y la OTAN, así como a Madrid, con visitas a las Cortes Generales, incluyendo el Congreso de los Diputados —donde fueron recibidos por la presidenta Francina Armengol— y el Senado. En el ámbito autonómico, en Barcelona fueron recibidos por el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull.

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Entre el profesorado del curso han participado personalidades del ámbito político, económico, académico y mediático, como la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos; el exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia; el expresidente del Parlamento Europeo y exalto representante de la UE, Josep Borrell, entre otros.