El TJUE sentenciará sobre la ley de amnistía el 16 de julio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el próximo 16 de julio si la ley de amnistía cumple con la legislación comunitaria y si la malversación que se atribuye aún a día de hoy a varios miembros del Govern del 1 de octubre de 2017 es amnistiable. Esto afecta al expresident Carles Puigdemont -y también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig- que siguen fuera del Estado, pero también al líder de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los exconseller Raül Romeva y Dolors Bassa. En su caso, la amistía debería servirles para poder volver a formar parte de las listas electorales de sus partidos. Junqueras está inhabilitado hasta 2031, mientras que la del resto finaliza en 2030.

Pero el fallo es especialmente relevante en el caso de Puigdemont, Comín y Puig, porque de ello depende que puedan regresar a Catalunya, aunque la sentencia de las cortes europeas no tendrá ningún efecto inmediato. La principal consecuencia de lo que dictamine el TJUE es que activará la cuenta atrás, pero después la decisión pasará a manos del Tribunal Constitucional. El veredicto europeo no se conocerá hasta dentro de un mes, pero las conclusiones del abogado general de la UE fueron claras: avaló el grueso de la amnistía. Se da la circunstancia de que en la mayoría de los casos el TJUE dictamina en el mismo sentido que el abogado o, al menos, toma su criterio en alta consideración.

Siguiente paso, el TC

Hasta ahora el TC ha resuelto negativamente las solicitudes presentadas por el expresident pidiendo que se levantara su orden de detención, así como las inhabilitaciones de los exconsellers que estuvieron en la cárcel, mientras se estudia el fondo de la cuestión. La justificación que dio entonces el tribunal era que no quería anticipar su fallo definitivo. Por lo tanto, no debería tener ninguna consecuencia sobre la sentencia final. Quien sí que se ha pronunciado a favor de que se aplique finalmente la ley a todos los procesados y condenados, dos años después de la aprobación de la norma en las Cortes, es la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. Ambos presentaron sus conclusiones ante el tribunal de garantías el pasado mes de febrero y ambos se posicionaron a favor de amnistiarles.

Si finalmente el Constitucional resuelve a favor de los intereses del expresident y decide amnistiarle, entonces el Supremo tendrá el turno final. No obstante, Junts confía en que la resolución del tribunal de garantía ya sea suficiente para que, al menos, se levante la orden de detención contra Puigdemont, Comín y Puig. El partido posconvergente lleva desde noviembre, cuando se pronunció el abogado general, tratando de visualizar sobre cómo debe ser este regreso. De hecho, se nombró a Albert Batet como adjunto a la presidencia, justamente para que empezara a preparar el regreso. No obstante, la resolución europea llega más tarde de lo previsto, ya que el partido del expresident contaba con que estaría lista antes de Semana Santa.

Noticias relacionadas

Puigdemont prometió durante la campaña electoral de 2024 que si no era president de la Generalitat dejaría el escaño en el Parlament. Sin embargo, al no poder regresar, ha mantenido su silla vacía, igual que lo ha hecho Puig. Hasta el momento, Junts no ha aclarado cuáles son las intenciones de Puigdemont respecto a la Cámara catalana, lo que sí ha asegurado públicamente en más de una ocasión es que tiene intención de gar una gira por toda Catalunya.