Junts prepara una batería de enmiendas a los presupuestos con las demandas de sus alcaldes

Junts presentó una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Salvador Illa, al entender que no solucionan los problemas de los catalanes. "No tienen ambición, autoestima, ni liderazgo; son una sobredosis de anestesia que deja al país más colapsado", afirmó la líder del grupo parlamentario, Mònica Sales, durante el primer debate sobre las cuentas, en el que se aprobó su tramitación en el Parlament. No obstante, la formación quiere ser propositiva y no limitarse a ejercer de 'pitufo gruñón'. Por este motivo, prepara una batería de enmiendas parciales, basadas en las principales demandas que le han hecho llegar sus alcaldes, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Uno de los consistorios que ha hecho llegar sus peticiones al partido para que encauce sus demandas en los presupuestos es el de Sant Cugat, el municipio más poblado gobernado por los posconvergentes. El ayuntamiento dirigido por Josep Maria Vallès ha entregado a la dirección una lista con 25 peticiones entre las que figuran obras como la doble vía y el soterramiento de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat a su paso por el municipio, más entradas y salidas de los túneles de Vallvidrera y "dignificar" los accesos a la AP-7. También pide, entre otras cuestiones, presupuestar un servicio de urgencias pediátricas ininterrumpido y una escuela de educación especial.

El plazo para que los grupos registren sus enmiendas al articulado finaliza este viernes por la mañana, mientras que el martes es el último día dia presentar las correspondientes a la de la ley de acompañamiento. A partir de entonces se empezarán a debatir las propuestas en comisión y después en el pleno. El presupuesto, si ningún grupo parlamentario lo impugna ante el Consell de Garanties Estatutàries, como todo parece indicar, se aprobará definitivamente el 2 de julio.

Gira por las vegueries

Una vez presentadas las objeciones, los posconvergentes tienen previsto explicar sus demandas territoriales a través de ruedas de prensa en las distintas vegueries de Catalunya. Ya lo hicieron durante el debate de las anteriores cuentas, las de 2023 que presentó el president Pere Aragonès tan solo unos meses después de romper con el Govern de ERC y de dejar las cuentas en manos del apoyo del PSC y los Comuns. Igual que entonces, la gira de Junts tendrá lugar en un ambiente preelectoral, a tan solo un año de las elecciones municipales, unos comicios que se auguran claves para el partido, ya que quiere seguir haciendo gala de que es la formación con más alcaldías, aunque en número de votos ganó el PSC. Además, será la prueba definitiva para ver hasta qué punto Aliança Catalana puede hacerse un hueco en el panorama municipal y quedarse con una parte de sus votantes, como indican las encuestas.

Los diputados de Junts en el hemiciclo del Parlament / David Zorrakino - Europa Press

Hace ya un tiempo que Junts trata de hacer cuajar su apuesta en el territorio. En noviembre celebró un 'supersábado' con carpas en un centenar de municipios de Catalunya para explicar el porqué de la ruptura con el PSOE. También realizó un ciclo de conferencias bajo el lema 'Junts se explica' que recorrió las principales capitales de comarca. En ellas se invitó a las entidades y a los representantes de la sociedad civil más relevantes y conocidos de cada localidad, con el objetivo de hacer llegar su mensaje más allá de las fronteras del partido. Con estas dos acciones, los posconvergentes trataron de explicar su propuesta en materias como la seguridad, la vivienda, la inmigración, las infraestructuras, la lengua y la fiscalidad.

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Ahora buscarán explicar su veto a los presupuestos de Illa y cuál sería su proyecto si estuvieran en el Govern de la Generalitat. Más allá de las peticiones de los alcaldes, el partido liderado por Carles Puigdemont considera que las cuentas públicas del PSC no afrontan aspectos económicos estructurales como el déficit fiscal y reclama una rebaja de la presión fiscal, con la eliminación de algunos impuestos como el de sucesiones o la deflactación del IRPF. También considera que los números presentados por Illa, que serán avalados con el apoyo de sus dos socios -ERC y los Comuns-, no mejoran el funcionamiento del sistema de Rodalies, no facilitan el acceso a la vivienda, y tampoco reducen las listas de espera en sanidad. Asimismo, denuncia que no hay suficientes medidas ni recursos para fomentar el uso del catalán.