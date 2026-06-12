Junts celebrará un debate entre los aspirantes a ser alcaldable en Barcelona el 19 de junio

Los aspirantes a ser alcaldable de Junts en Barcelona celebrarán un debate el próximo 19 de junio en la capital catalana. Será durante la última jornada en la que podrán hacer campaña antes de la votación, que tendrá lugar los días 20 y 21 de este mes. Se celebrará en el Auditorio de la ONCE y está previsto que sea abierto a la prensa, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

A partir de este sábado empieza oficialmente la campaña interna, después de que el jueves acabara el plazo para recoger los avales y los cuatro candidatos consiguieran pasar a la siguiente fase. El primero en conseguir los apoyos necesarios fue Jordi Martí, el actual candidato. Pocas horas después lo logró Pilar Calvo y, un día más tarde, Jaume Alonso-Cuevillas y Glòria Freixa.

El reglamento interno del partido obligaba a cada uno de los aspirantes a presentar el aval de al menos un 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad, aunque ofrecía la posibilidad de respaldar a más de una candidatura, lo que ha facilitado que todos superaran el umbral. No obstante, da una lectura parcial de las posibilidades de cada uno de los aspirantes.

Pero que todos hayan superado este requisito no tiene por qué traducirse en cuatro candidaturas en las urnas el próximo fin de semana, ya que durante los siguientes siete días podría haber pactos entre ellos. Calvo, por ejemplo, ya ha extendido públicamente la mano a sus contrincantes para lograr una especie de "candidatura de unidad". Sin embargo, Freixa, a quien más va dirigido este mensaje, lo rechaza por el momento.

La cúpula posconvergente intentó durante más de un año evitar este enfrentamiento interno. Sin embargo, no acabó prosperando ninguno de los fichajes que fueron a buscar fuera del partido para disuadir a los interesados. Entre los nombres sondeados, estuvieron sobre la mesa el exconseller Joaquim Forn, el expresident Artur Mas o el empresario Tatxo Benet.

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Junts es el último de los principales grupos municipales en elegir candidato, a menos de un año para los comicios. El PSC repetirá con Jaume Collboni, los Comuns ya han elegido a Gerardo Pisarello y ERC ha hecho lo propio con Elisenda Alamany, mientras que Daniel Sirera volverá a ser el cabeza de lista del PP.