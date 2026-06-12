La jefa de Patrimonio al vicesecretario sobre el expediente de Les Naus de Alicante: “El informe inicial lo estamos modificando, ese irá sin nombres ni cargos, tal cual me pediste”

El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, dio indicaciones a la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, sobre cómo redactar el informe en el que la técnico alertó oficialmente de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. Los correos electrónicos remitidos por el Ayuntamiento al juzgado que investiga este escándalo destapado por INFORMACIÓN desvelan que Pascual, quien desde hace dos décadas viene ejerciendo como secretario accidental, realizó en varias ocasiones sugerencias a Romero acerca de la confección de ese documento. Un escrito que fue la base para la denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía, que se sumó a otras como la del PSOE, Sumar y la Generalitat.

Una prueba de ello es el correo que la responsable de Patrimonio envía al vicesecretario poco después de las 10 horas del 30 de enero, cuando ya hacía un día que el asunto había saltado a la opinión pública y la ciudad se había despertado con la dimisión como directora general de María Pérez-Hickman, la jefa de Contratación cuyos dos hijos y un sobrino tienen pisos en Les Naus.

“Buenos días, Germán: Estamos los cuatro dedicados a este tema. El expediente es largo y tengo a dos sacando nombres. Te vamos a enviar los técnicos y políticos del Ayuntamiento y los externos, indicando el cargo. El informe inicial lo estamos modificando, ese irá sin nombres ni cargos, tal cual me pediste. Cualquier cosa me dices. Tardaremos un poco más de lo que yo quisiera, pero en un rato lo tienes todo”, reza el correo enviado por Romero.

Correo de la jafa de Patrimonio al vicesecretario de las 10.05 horas del 30 de enero, dos días después de que este diario destapara el escándalo de Les Naus / INFORMACIÓN

En esos momentos habían transcurrido 72 horas desde que el alcalde, según el relato que ha mantenido hasta ahora, había tenido conocimiento del escándalo por un wasap que, según precisó el propio Barcala, le había enviado Pascual a media mañana del 27, doce días después de que el escándalo llegara a manos de la concejala de Patrimonio a través de la jefa del área. Y, aunque aun no se sabía, ese día 30 de enero se estaba a horas de que la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, también con un piso protegido en el residencial, al igual que su suegro y su excuñada, dejara el cargo.

Ambos, la exedil y su suegro, figuran entre los quince imputados por estos hechos junto a Pérez-Hickman; un arquitecto municipal igualmente vecino de Les Naus; el promotor de la cooperativa de viviendas, Francisco Ordiñana; el funcionario de Generalitat responsable de los visados, Roberto Palencia; y nueve adjudicatarios más.

“Yo que tú únicamente diría…”

A ese correo de Paloma Romero de las diez de la mañana responde el vicesecretario al filo de las 13 horas con un texto que ratifica el control que el alto funcionario quiere tener sobre lo que la jefa de Patrimonio deje reflejado oficialmente acerca del hallazgo de irregularidades en las adjudicaciones con agraciados vinculados al Ayuntamiento y familiares de estos.

“No sé qué decirte, Paloma. Por supuesto tu haz el informe que creas conveniente. Pero nosotros no podemos entrar a valorar ningún tema relacionado con las adjudicaciones (eso es cosa de la cooperativa y de la Generalitat). Nosotros –prosigue el vicesecretario- solo podemos valorar el hecho de personas del ayuntamiento adjudicatarias o con vínculos de parentesco que hayan participado en el expediente de venta del solar. Yo que tu únicamente diría que para cerrar el expediente se solicitó certificación a la cooperativa, que a la vista de dicho listado se observa que personas adjudicatarias tienen relación con el Ayuntamiento y que ante la posibilidad de que estas personas hayan podido participar en el expediente de venta del solar, se pone en conocimiento de la Alcaldía. Ya me dices”.

Correo enviado por el vicesecretario a las 12,55 horas del viernes 30 de enero desde un iPad a la jefa de Patrimonio / INFORMACIÓN

Modificaciones del informe

Esas indicaciones/sugerencias explicarían las modificaciones en el informe que la jefa de Patrimonio acabó enviando al vicesecretario eliminado nombres y cargos vinculados al Ayuntamiento que sí aparecían en dos escritos previos considerados provisionales, pero todos ellos aportados a la Fiscalía por orden de Barcala, según precisó el propio regidor en el pleno extraordinario celebrado por este escándalo en febrero.

De hecho, en su declaración como testigo Romero no ocultó su malestar por incorporarse esos escritos, y por extensión hacerse públicos. "No entiendo que un borrador nuestro esté en sede judicial. Lo lamento. Me he quejado a la Asesoría Jurídica municipal", admitió la funcionaria, quien se negó a dar por buenos esos informes por estar en un formato editable y no en PDF. "No sé si están manipulados. Hay párrafos que pueden ser lo mismo y otros que ya no recuerdo. Es un documento provisional, en un formato editable que cualquiera pudo haber tocado", dijo.

Cuestionada durante su comparecencia judicial sobre por qué se modificó el contenido de los informes según fueron pasando los días, eliminando toda alusión directa a los cargos del Ayuntamiento vinculados con Les Naus y también retirando la posible responsabilidad del Ayuntamiento por no velar por principios como la igualdad, publicidad y concurrencia en la adjudicación de unas viviendas construidas sobre un suelo municipal vendido para pisos protegidos, la jefa de Patrimonio no supo dar una respuesta clara. "No lo sé", dijo al ser preguntada por los cambios para añadir: "En el borrador haces una investigación y cuando ves que acusas... nosotros tampoco somos nadie para acusar, solo para advertir. No consideramos necesario ponerlo. No se contradicen, el informe es más escueto". No obstante, no fue taxativa en las explicaciones: "No sé por qué lo hicimos, a lo mejor nos parecía largo porque cuando escribes... escribes mucho".

Más indicaciones

El vicesecretario tampoco deja de indicar a la jefa de Patrimonio cómo tiene que confeccionar el listado que le ha pedido con la relación de las personas que han intervenido en el expediente de Les Naus.

Sobre las 13,30 horas de ese ajetreado 30 de enero, Romero envía a Pascual otro correo con dos archivos adjuntos denominados “Informe provisional” y “Listado de personas intervinientes en el expediente de averiguación de hechos” junto a un texto: “Hola Germán: Remito borradores para tu supervisión. Gracias. Saludos”.

El listado contiene una treintena de nombres de varias concejalías. Entre ellos, el de Pérez-Hickman; a exconcejala Sofía Morales; el propio Barcala y sus ediles Mari Carmen de España y Antonio Peral; los juristas municipales Manolo Cordón, Rafael Ramos y Ana Barrachina, así como el gestor de Les Naus y el del presidente de la cooperativa de viviendas, Luis Alberto Meler, junto a otros de técnicos y asesores municipales.

Otro correo del mismo día 30 de enero de la jefa de Patrimonio al vicesecretario. / INFORMACIÓN

Pascual, pocos minutos después, vuelve a la carga. “Respeto al listado de personal, únicamente el personal que ha participado en la venta del solar de TU CONCEJALÍA DE PATRIMONIO (en el correo en mayúsculas). No otras concejalías (la explicación estaría en que ya se lo había pedido también a Urbanismo y a Contratación) ni otros órganos. En calidad de qué puesto de trabajo o si han asistido a alguna reunión decisiva”. Y pone un ejemplo de cómo tiene que hacerlo utilizando el caso concreto de una técnica de Planeamiento. Y a continuación añade en otro correo: “En la relación de personas me tienes que poner qué ha firmado cada una. Pero ya el lunes”. Eran las 14,35 horas del viernes.

No tarda en contestarle Romero. “Vale, el lunes a primera hora me pongo con eso. Sí que me hace falta descansar, han sido quince días de añadir a la vida esta tensión y ha sido duro, ahora ya con todo en tus manos, todo irá sobre ruedas. Descansa tu también. Gracias por todo”.

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