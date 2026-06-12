Dimite un edil de Junts en Salt tras acudir a la presentación del candidato de Aliança Catalana en Girona

"No simpatizo ni me gusta la ideología. No tengo intención de ir con Aliança Catalana". Así se ha expresado Jordi Subils después de presentar su renuncia al cargo de concejal del grupo municipal de Junts per Salt en el Ayuntamiento. El ahora exconcejal de Deportes y Salud Pública atribuye su asistencia al acto de Aliança Catalana en Girona a la relación personal que mantiene con Marc Villafañe, cabeza de lista de la formación en Girona.

Subils explica que Villafañe forma parte de su "grupo de amigos" y que le había comentado que se presentaba como número 1 de Aliança Catalana en Girona. Según el exconcejal, asistió al acto solo para saludarlo. "Cuando entré en el Ayuntamiento me habría gustado que me ayudaran", señala. También sostiene que estuvo allí pocos minutos, que habló un rato con Villafañe y que se marchó. "No quise coincidir con Sílvia Orriols", añade.

Subils, que no es militante de Junts per Catalunya, se había incorporado a la candidatura como independiente, según fuentes consultadas por este diario. Las mismas fuentes precisan que no asistió al acto de Aliança Catalana ni en representación de Junts ni del Ayuntamiento de Salt. Este extremo coincide con la versión del exconcejal, que insiste en que su presencia en el acto fue a título personal.

El ahora exconcejal admite, sin embargo, que entiende que su presencia en el acto se considere un error. "Acepto que se considere un error por mi parte", afirma. Según su versión, después de que la noticia se publicara este mediodía, pidió una reunión urgente con la alcaldesa de Salt, Cristina Alarcón, para exponerle los hechos y explicar que había ido a saludar a un amigo.

El gobierno municipal de Salt, por su parte, ha informado en un comunicado de que actuó de manera inmediata una vez conocida la presencia del concejal en este acto y que le pidió que diera un paso al lado. Según el Ayuntamiento, Subils aceptó la petición y presentó esta tarde su renuncia al acta de concejal. De acuerdo con el comunicado municipal, el gobierno de Salt se reunió desde primera hora de la mañana para analizar la situación. Posteriormente, la alcaldesa y miembros del equipo de gobierno se reunieron con Subils para pedirle explicaciones por las imágenes publicadas, en las que se le veía asistiendo al acto político de Aliança Catalana. La nota recoge que el concejal aceptó su error y que manifestó que había ido a título personal y por conocimiento personal de los implicados.

"En mi gobierno no hay lugar para la extrema derecha"

"En mi gobierno no hay lugar para la extrema derecha. Quien esté o flirtee con la extrema derecha no puede estar en el gobierno de Salt, por eso he instado a que hoy mismo presentara su renuncia", ha afirmado Alarcón. La alcaldesa ha añadido que la petición ha sido consensuada con los socios de gobierno.

Subils defiende que siempre ha querido trabajar por el municipio y que, si no podía continuar en el gobierno, prefería dejar paso a otra persona. "Siempre he dicho que, si no puedo estar en el gobierno y trabajar por el pueblo, preferiría marcharme y que venga otro a hacerlo lo mejor posible", explica. El ahora exconcejal también ha avanzado que el lunes expondrá estos mismos hechos ante el pleno del Ayuntamiento.

La renuncia llega después de que Diari de Girona publicara que Subils había asistido este miércoles al acto de Aliança Catalana en Girona, donde la formación, con la presencia de Sílvia Orriols, inauguró su nuevo local y presentó a Marc Villafañe como número 1 por Girona para las próximas elecciones municipales. Durante el encuentro, Subils fue visto entre el público y conversando con Villafañe. Preguntado el miércoles por este diario sobre si sería el número 1 de Aliança Catalana en Salt, el concejal se limitó a responder que "no podía confirmar nada". Por el momento, Aliança Catalana aún no ha anunciado quién encabezará la candidatura en Salt.

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Finalmente, la renuncia de Subils obligará ahora a tramitar el relevo dentro del grupo municipal de Junts per Salt. Los siguientes nombres de la lista de Junts son Maria dels Àngels Casellas, María José Delgado y Jordi Gamell.