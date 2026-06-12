Los Comuns contactan con el equipo de Rufián y constatan la inviabilidad de su frente de izquierdas

"Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia, colaboración o espacio de unión para maximizar resultados electorales entre fuerzas soberanistas y españolas siendo yo el cabeza de lista, 'pa'lante'", dijo el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, el pasado 20 de mayo durante un acto organizado por el Club Siglo XXI. Tras ese ofrecimiento, los Comuns decidieron explorar hasta qué punto era viable contar con él para tejer un frente de izquierdas y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, contactaron con su equipo. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue remitirlos a la dirección de Esquerra en lugar de concertar una reunión con el propio Rufián, algo que interpretan como una señal de que la alianza que él lleva meses defendiendo públicamente es inviable.

Fuentes de los Comuns aseguran que si decidieron dar el paso de sondear a su equipo es porque valoraron el gesto del dirigente republicano de abogar por confluir justo en un momento en que tienen abierto este debate junto a Sumar, Izquierda Unida, Podemos y formaciones como Compromís. Incluso Ada Colau cerró filas con él desde el principio y aplaudió la idea de poner "objetivos por delante de las siglas" y, como alcaldable en Barcelona, Gerardo Pisarello se mostró dispuesto a explorar un frente en la capital catalana y acudió a la conferencia que este pronunció junto a Irene Montero en Barcelona.

No obstante, lamentan que, fuera de los focos, no haya sido posible sentarse a valorar la propuesta que él mismo defiende públicamente para explorar fórmulas y conocer los pormenores. Ante ese cerrajón, no son pocos en el partido los que señalan que detrás de su pronunciamiento público ante los focos, lo único que trasciende que hay es un pulso con ERC pensando en ganar influencia a la hora de confeccionar la lista de las elecciones generales y que, por lo tanto, el frente de izquierdas debe continuar explorándose sin esperar que él acabe formando parte de él.

Agitar el debate y remitir a Junqueras

Desde el entorno de Rufián exponen que los contactos con los Comuns son habituales en el Congreso, como también lo son con otros muchos partidos del hemiciclo, empezando por el PSOE. Y cuando se producen estos contactos sobre el frente de izquierdas, aseguran que "siempre" transmiten lo mismo: "Nosotros nos remitimos a las declaraciones públicas de Gabriel y, luego, las conversaciones tienen que ser entre las direcciones de los partidos".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un pleno en el Congreso / Eduardo Parra / Europa Press

Así, las mismas fuentes defienden que Rufián es el encargado de agitar el debate, pero que tienen que ser las cúpulas quienes exploren si esta propuesta de unidad es posible. "Son los partidos los que tienen que hablar entre ellos, no hay más historia. Y Gabriel se pone a disposición para ayudar en lo que haga falta", dicen.

El problema con este planteamiento es que, cuando la dirección de los Comuns se dirige a la dirección de ERC, una interlocución que mantienen desde hace tiempo, se encuentran con un Oriol Junqueras que es el primero que no ve clara la propuesta de Rufián y que es partidario de que ERC se presente a las próximas generales luciendo sus siglas. De hecho, sobre la confección de candidaturas, solo han abordado la posibilidad de presentarse conjuntamente en algunas localidades catalanas de cara a las próximas elecciones municipales.

Del "deseo" a la falta de concreción

¿Y entonces qué? Desde el entorno de Rufián consideran que aún es posible que su propuesta triunfe porque este frente es "un deseo que está en la calle". "Buscar la máxima unidad que maximice el resultado. No hay más", sostienen. También defienden que la propuesta, aunque no se haya concretado, ya ha dado sus primeros brotes verdes: "Hasta que Rufián no puso el debate sobre la mesa había partidos que ni hablaban". Se refieren a las convulsas relaciones entre Sumar y Podemos. Siguen sin ser unas relaciones fáciles, pero en Andalucía lograron presentarse juntos a regañadientes de la dirección estatal de los morados.

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Irene Montero, Xavier Domènech y Gabriel Rufián, en el acto que celebraron en Barcelona en abril / MANU MITRU

Esta semana Rufián, que el día 19 continuará agitando el debate con Mònica Oltra en Valencia, apostó por que este frente de izquierdas empiece a materializarse en Catalunya y que esto "pueda inspirar a otros territorios". "No aprovechar el tiempo que nos queda es irresponsable y negligente", dijo en los pasillos del Congreso. Esta fórmula en Catalunya tendría una dificultad añadida: Rufián se ha ofrecido a liderar la coalición y las encuestas apuntan a que es una de las figuras más conocidas por el votante. Sin embargo, atendiendo a los resultados de las últimas generales en Catalunya, donde los Comuns se impusieron a ERC, correspondería a los primeros proponer el candidato. Con estos mimbres, las posibilidades de tejer un frente de izquierdas tiene ahora mismo un pronóstico reservado.