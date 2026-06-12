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Elecciones municipales 2027

Aliança Catalana abre sede en Girona y presenta a Marc Villafañe como candidato a la alcaldía

El empresario gerundense ha sido anunciado como cabeza de lista durante el acto de inauguración del local, que ha contado con la presencia de Sílvia Orriols

El candidato de Aliança Catalana en Girona, Marc Villafañe.

El candidato de Aliança Catalana en Girona, Marc Villafañe. / Diari de Girona

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Tony di Marino

Girona
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Aliança Catalana inauguró este jueves su sede en Girona y presentó al empresario Marc Villafañe como candidato de la formación a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. El acto tuvo lugar en el local del partido, en la calle Marquès Caldes de Montbui, y contó con la presencia de la presidenta de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.

La inauguración llenó el local de la formación, hasta el punto de que parte de los asistentes se quedó en el exterior. Durante su intervención, Villafañe defendió que no procede de la «política profesional», sino del «mundo real», y aseguró que quiere llevar al Ayuntamiento de Girona «gestión, exigencia, sentido común y estima por esta ciudad».

«A lo largo de mi vida profesional he aprendido que debemos gestionar, tomar decisiones, asumir responsabilidades y resolver problemas», afirmó el candidato. Villafañe remarcó que, cuando en una empresa hay que corregir cosas, «hay que dar la cara y seguir adelante», y defendió que esa es la forma de hacer que quiere trasladar al consistorio gerundense. El nuevo candidato a la alcaldía también reivindicó que Girona «merece mucho más» y aseguró que su candidatura quiere iniciar «un camino» con «determinación», «respeto» y «sin miedo». «Girona no necesita más excusas», concluyó Villafañe, que cerró su intervención con un «Visca Girona i visca Catalunya».

Míster Girona 2008

Marc Villafañe es propietario de varias clínicas de salud privadas de la demarcación, como Clínica Lloret, Diagnosi per Imatge Sant Feliu, Baix Empordà Mèdic y Palamós Alfamèdic. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Girona, tiene un posgrado en administración de negocios por EAE Business School Barcelona y otro en ingeniería mecatrónica por la Universidad de Vic. También es conocido por haber ganado el premio Míster Girona 2008.

La presentación de Villafañe refuerza la apuesta de Aliança Catalana por Girona de cara a las próximas elecciones municipales. La formación, que trabaja para cerrar candidaturas en diferentes municipios catalanes, aspira a entrar en el consistorio gerundense por primera vez.

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Huevos contra el local

Fuentes de Aliança Catalana explicaron que, antes del acto, hacia las cuatro de la tarde, alguien habría lanzado huevos contra el local del partido. Según la formación, los hechos se han puesto en conocimiento de los Mossos d’Esquadra.

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