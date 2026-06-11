Sumar celebrará el 11 de julio una asamblea donde buscará unidad para superar la crisis

El partido Movimiento Sumar celebrará el próximo 11 de julio una asamblea extraordinaria con la intención de alcanzar una candidatura de unidad para asumir las riendas de la formación en esta nueva etapa y tratar de superar su crisis interna, que ha desembocado en la dimisión de la secretaria de Organización.

La fecha de la asamblea la ha decidido el grupo de coordinación de Movimiento Sumar (máximo órgano de dirección entre asambleas) en una reunión telemática de cerca de dos horas celebrada este jueves, según han informado fuentes de la formación, que integra el espacio Sumar junto a otros partidos como IU, Más Madrid y los comunes.

A la reunión no ha asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno y fundadora de Movimiento Sumar, Yolanda Díaz, han señalado a EFE fuentes de su entorno, que justifican esta decisión por no tener un cargo en la ejecutiva, tras renunciar a liderar Movimiento Sumar por los malos resultados de las elecciones europeas de 2024.

Una candidatura de unidad

En la reunión de este jueves se han aprobado también el reglamento de la asamblea extraordinaria, con algunas enmiendas, y el borrador del documento político y organizativo que marcará la hoja de ruta de Movimiento Sumar en esta nueva etapa.

En la asamblea del 11 de julio se renovará previsiblemente la dirección del partido, pero este asunto no ha sido debatido en la reunión de este jueves, donde solo se ha fijado el calendario para la presentación de candidaturas, que tendrá lugar hasta el 30 de junio, mientras que la publicación definitiva será el 5 de julio.

La intención, no obstante, es acordar una candidatura de unidad, según han señalado a EFE diversas fuentes.

Goteo de salidas de dirigentes en Movimiento Sumar

La asamblea llega en un momento de grave crisis interna, con la formación dividida en dos por el enfrentamiento político entre la líder, Lara Hernández, y la hasta ahora secretaria de Organización, Laura Moreno, que dimitió recientemente del cargo entre acusaciones de "injusticias" y "falta de respeto" por parte de la dirección.

Además, la ex número tres reveló la puesta en marcha de una investigación interna interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos de Movimiento Sumar por "comportamientos preocupantes" de la líder hacia algunos trabajadores, unas acusaciones que niegan fuentes del entorno de Lara Hernández.

La salida de la secretaria de Organización se suma a la de otros destacados dirigentes que han abandonado la formación en sus escasos tres años de vida, lo que deja al partido sin apenas caras reconocibles, con la excepción de su portavoz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La actual líder no ha decidido si volverá a presentarse

Esta crisis interna, que lleva arrastrándose desde hace meses, fue uno de los motivos que llevó a algunos representantes de Movimiento Sumar a solicitar una asamblea extraordinaria tras la ordinaria celebrada hace poco más de un año, en marzo de 2025.

Entonces se relevó a Yolanda Díaz al frente del partido y se implantó un nuevo modelo de liderazgo bicéfalo con la elección de dos coordinadores, que fueron Lara Hernández y Carlos Martín, quien dimitió del cargo meses después.

Uno de los nombres que suenan para dirigir el partido tras la asamblea extraordinaria es el de la portavoz del grupo Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que no ha descartado esta posibilidad.

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Por su parte, Lara Hernández no ha decidido si volverá a presentarse para liderar Movimiento Sumar, según indican fuentes de su entorno, que lamentan la situación que está viviendo y aseguran que, pase lo que pase, en su caso "el daño ya está hecho".