Illa celebra que la visita del Papa haya servido para proyectar "Catalunya al mundo"

Tras dos intensos días de agenda coronados con la espectacular bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el papa León XIV ha puesto fin a su visita a Catalunya para poner rumbo a las Canarias. El president de la Generalitat, Salvador Illa, lo ha despedido a pie de pista en el aeropuerto de El Prat, desde donde ha celebrado que su paso por la capital catalana haya servido para proyectar al mundo el papel y los valores de Catalunya, además de agradecer la "sensibilidad" demostrada por el Pontífice con la cultura y la lengua propia.

El Govern ya anticipaba, antes de recibir a León XIV, que sería un viaje que trascendiría la dimensión religiosa y que interpelaría a creyentes y no creyentes. El Govern considera que así ha sido. "Desde Catalunya, desde la Sagrada Família, se iluminó el mundo. Eso nos permite dimensionar el papel que tiene Catalunya en el mundo", ha asegurado el president enmarcando la visita en su estrategia de estrechar vínculos a nivel internacional. De nuevo, ha vuelto a reivindicar que, bajo su presidencia, Catalunya "ha vuelto a contar" para Europa y para el mundo tras la pérdida de influencia que, a su juicio, supusieron los años del 'procés'.

Pero no solo ha puesto el foco en la espectacular celebración que tuvo lugar este miércoles en la obra maestra de Antoni Gaudí, si no en la estela de mensajes que Robert Prevost ha dejado a su paso y que, ha subrayado el president, encajan con la vocación que tiene Catalunya de ser una sociedad que "abierta, diversa y acogedora" con "valores de justicia social". Algo que, ha añadido, es "inspirador" para continuar siendo "ambiciosa" y querer explicarse más allá de sus fronteras.

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En el balance que ha hecho desde el mismo aeropuerto, Illa ha esquivado y dado por zanjadas polémicas como la del uso del catalán, algo que considera que ha quedado resuelto con el uso frecuente que ha hecho el Papa de la lengua propia de Catalunya, incluso en el momento culmen en la Sagrada Família, el que más foco internacional atrajo. "Ha mostrado respeto y sensibilidad", se ha limitado a decir, además de considerar que lo que ha sucedido es que ha seguido el guion que ya estaba previsto y que, por lo tanto, no han interferido presiones externas para que hablara más catalán.