Illa reivindica el papel "clave" de las regiones para el futuro de Europa en el traspaso de la presidencia de los Cuatro Motores

Catalunya ha traspasado formalmente a Alvernia-Roine-Alps la presidencia de los Cuatro Motores para Europa, la red de cooperación económica, científica, social y cultural con Baden-Württemberg, Lombardía y la región francesa que durante un año llevará la batuta. En el acto de relevo celebrado en el Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha reivindicado que las regiones juegan un papel "clave" para el futuro de una Europa que debe fortalecer su modelo frente a Estados Unidos y China, que están trastocando la gobernanza mundial.

Ante lo que ha denominado como una "encrucijada histórica" porque nunca antes se había afrontado un triple desafío -militar por parte de Rusia, político por parte de Donald Trump y económico por el flanco chino-, Illa ha llamado a no caer "ni en el pesimismo ni en la parálisis" y ha pedido a los territorios estar dispuestos no solo a "ejercer de motor económico", sino también "político". La fórmula que ha expuesto para lograrlo es el de un "federalismo" europeo que tiene que ser tejido desde cada una de las regiones y que potencie la unión desde la diversidad. "Tenemos la responsabilidad y la capacidad para liderar un renacimiento europeo", ha proclamado recordando que precisamente los cuatro territorios que forman parte de los Cuatro Motores representan el 11% del PIB de la Unión Europea.

Tenemos la responsabilidad y la capacidad para liderar un renacimiento europeo Salvador Illa — President de la Generalitat

El presidente del consejo regional de Alvernia-Roine-Alps, Fabrice Pannekoucke, ha asumido la presidencia anual de este ente creado en 1988 con el compromiso de mantener la capacidad de influencia de los cuatro territoios en las políticas europeas, como han tratado de hacer este último año bajo la presidencia catalana. Ha puesto especialmente el foco en incidir en los presupuestos europeos ante los "intentos de recentralización" por parte de Bruselas, algo que también ha advertido el subsecretario de la presidencia para las relaciones internacionales y europeas de Lombardía, Raffaele Cattaneo. "Trump ya no es un socio fiable de Europa", ha lamentado también el secretario de estado de Baden-Württemberg, Florian Haßler, que ha hecho un llamamiento a mejorar la competitividad, uno de los grandes retos compartidos.

Apoyo, con condiciones, a la ley de aceleración industrial

De hecho, más allá de ceder el testimonio de la presidencia del ente, las cuatro regiones han aprobado una declaración de apoyo a la futura ley de aceleración industrial para que la industria europea sea más competitiva frente a Estados Unidos y China avanzando hacia la descarbonización y potenciando sectores estratégicos, pero reivindican un papel protagonista para las regiones en su aplicación. "Los objetivos de la ley solo podrán alcanzarse mediante una auténtica gobernanza multinivel", aseguran, además de hacer hincapié en que las administraciones regionales son socios imprescindibles por su proximidad a los ecosistemas industriales y su capacidad para impulsar la innovación, la formación y la atracción de inversiones. Defienden, en definitiva, que el futuro industrial de Europa debe construirse desde los territorios y las regiones industriales, no únicamente desde las instituciones europeas o los gobiernos nacionales.

Asimismo, la declaración defiende una mayor coordinación de los fondos europeos, el apoyo a sectores estratégicos como los semiconductores y las baterías, y una reducción de las cargas administrativas para las pymes. En definitiva, los Cuatro Motores sostienen que el éxito de la iniciativa dependerá de su capacidad para generar "un valor industrial duradero en los territorios europeos", en línea con los principios de cohesión y solidaridad que inspiran el proyecto europeo.

El balance del último año

Entre las acciones conjuntas más destacadas que han impulsado las cuatro regiones está la declaración que hicieron pública desde Varese el año pasado en respuesta a la guerra arancelaria desencadenada por Estados Unidos. También el posicionamiento común para que los territorios puedan influir en el marco financiero plurianual y sobre la política de cohesión social, defendido ante las direcciones generales de la Comisión Europea en julio del año pasado en Bruselas. Y, finalmente, el debate sobre cohesión y competitividad mantenido entre los Cuatro Motores y el presidente del Instituto Jacques Delors y exprimer ministro de Italia, Enrico Letta, en octubre de 2025.

La hoja de ruta de las cuatro regiones está centrada en ejes estratégicos. Durante el próximo año, ha anticipado el representante francés, seguirán trabajando en el ámbito de la innovación y la competitividad y cooperando en el sector de los semiconductores y del hidrógeno, y avanzando en la descarbonización. También ha abogado por reforzarse en la industria de defensa y continuar debatiendo sobre turismo sostenible.

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El president de la Generalitat, que ha dado por "hechos los deberes" en su año al frente del ente, está poniendo un especial ahínco en la proyección internacional de Catalunya. De hecho, el acto de traspaso de la batuta de los Cuatro Motores se ha producido justo después de que el Papa se haya ido de Catalunya tras dos días de intensa agenda que, según Illa, ha servido para que Barcelona "ilumine al mundo" y refuerce su papel como actor internacional. Los tres representantes regionales de este órgano estuvieron también este miércoles en la misa de la Sagrada Familia.