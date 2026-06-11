15 meses de prisión al tuitero que llamó a acosar en la escuela a una alumna de Canet

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un hombre a quince meses y un día de prisión y a indemnizar con 7.000 euros a la familia por hacer un llamamiento en su cuenta de X a acosar escolarmente a una alumna de una escuela de Canet de Mar (Barcelona): "Le tendrían que hacer 'bullying", afirmó el acusado.

En la sentencia, avanzada por El Món y a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal de la sección octava responsabiliza al hombre de tres delitos contra la integridad moral, con relación a un tuit sobre la hija de los padres que lograron que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligara al centro público de Canet de Mar donde estudiaba su hija a impartir un 25% de las clases en castellano.

En el juicio, celebrado en noviembre de 2025, la Fiscalía pidió dos años de cárcel para el tuitero por el mismo delito.

Noticias relacionadas

Ahora, las magistradas, que han fallado unánimemente, consideran que con la publicación, subida en X el 3 de diciembre de 2021, el acusado "perseguía el dolor que para la familia implicaba el llamamiento que efectuaba al aislamiento social de la menor a través del hostigamiento de sus compañeros, con el fin de denigrarla y vejarla ante los mismos".