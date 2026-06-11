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Caso Zapatero

El PP consigue que el Congreso y el Senado insten al Gobierno a revisar el rescate de Plus Ultra

Los populares ya exigieron este miércoles que el Ejecutivo audite de manera "inmediata y transparente" todo el procedimiento

El Senado exige al Gobierno una revisión "inmediata y transparente" del rescate de Plus Ultra

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). / Marta Fernández - Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
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El Partido Popular ha logrado que las Cortes Generales, en su conjunto, insten al Gobierno a revisar el rescate a la aerolínea Plus Ultra. Después de aplicar este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante una moción en la que se insta al Ejecutivo a una revisión "inmediata y transparente" de este procedimiento, este jueves ha conseguido lo mismo en el Congreso gracias al voto favorable de Junts y de Coalición Canaria, que se ha distanciado del bloque de la investidura para situarse con los populares, Vox y UPN.

"Esta legislatura se ha convertido en el paradigma de la corrupción total, porque a la corrupción política y moral del comienzo de esta legislatura se ha sumado la corrupción económica e institucional", arremetió este miércoles el diputado del PP Pedro Muñoz durante el debate de la iniciativa que se ha votado hoy. Sobre el caso de Plus Ultra, aseveró que fue "un rescate irregular e incomprensible" que se ha convertido "en el gran escándalo sobre [José Luis] Rodríguez Zapatero". Nada dijo de lo que de verdad pedía la iniciativa, la revisión del procedimiento.

El texto, encubierto en una moción sobre el desempeño de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, es idéntico al que los populares sacaron adelante en el Senado. La moción insta al Gobierno a "revisar de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se autorizó el rescate de Plus Ultra y la documentación que presentó la empresa para aplazar el pago de deudas con la Seguridad Social. Es aquí cuando mencionan que la decisión se adoptó tras "una reunión del ex Presidente del Gobierno Zapatero y el Ministro Escrivá Belmonte".

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En la Cámara Alta, el PP se valió de su mayoría absoluta, a la que se sumó algún partido minoritario, para sacar el texto adelante. En esta ocasión, ha sido clave el voto favorable o la abstención de Junts -depende del punto que se votaba- y el voto favorable de Coalición Canaria. No obstante, la moción no tiene carácter vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado a cumplir. Más bien todo lo contrario. Hace unas semanas, el Gobierno ya descartó revisar el procedimiento, argumentando que ya fue auditado anteriormente por el Ejecutivo y los juzgados.

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