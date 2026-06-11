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El 10 de septiembre

El Parlament abrirá los actos de su milenario con la izada de la gran 'senyera' la víspera de la Diada

Rull quiere aprovechar la solemnidad de la cita, que en 2025 reunió a varios expresidents, para iniciar la conmemoración de los 1.000 años de las asambleas de Paz y Tregua de Dios

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El presidente del Parlamento de Catalunya, Josep Rull, a su llegada para asistir a la inauguración de las celebraciones oficiales de la Diada con un acto solemne de izada de la 'senyera'.

El presidente del Parlamento de Catalunya, Josep Rull, a su llegada para asistir a la inauguración de las celebraciones oficiales de la Diada con un acto solemne de izada de la 'senyera'. / Quique García / EFE

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Gisela Boada

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Barcelona
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Uno de los actos que la Mesa del Parlament quiere exhibir como gran hito institucional en los dos años que quedan de legislatura es la conmemoración del milenario del parlamentarismo catalán, una efeméride que se prolongará durante todo un año y que arrancará oficialmente después del verano. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el inicio de esta agenda coincidirá con la izada de la gran 'senyera' en la víspera de la Diada, un acto que el presidente de la Cámara, Josep Rull, con el aval del órgano rector, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, instauró el año pasado como tradición institucional cada 10 de septiembre.

La ceremonia se ha convertido en uno de los actos simbólicos más relevantes de la Cámara catalana y marca, en la práctica, el arranque institucional del Onze de Setembre. Rull recuperó una idea vinculada a la etapa del president Pasqual Maragall en 2004 -aunque concebida previamente durante los años del mandato de Jordi Pujol- y que quedó interrumpida con la llegada de la crisis económica. El actual jefe del Parlament, que hace más de un año encargó la instalación de un mástil de un mástil de 25 metros para que esta bandera ondeara, siempre ha defendido que la Cámara, como sede de la soberanía catalana, debe tener un papel central en la Diada.

Un acto de solemnidad institucional

En ese marco, Rull quiere dar el pistoletazo de salida a los actos del milenario del parlamentarismo catalán. La izada de la 'senyera' reunió el año pasado a la plana mayor de la política catalana, con la presencia de los expresidents Pujol, José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès, además del actual president de la Generalitat, Salvador Illa. Este año, la voluntad del Parlament es aprovechar esa misma solemnidad institucional para convertir la víspera de la Diada en el punto de partida de una celebración que la Cámara quiere desplegar por todo el territorio.

La efeméride, anunciada por Rull el pasado agosto, pretende rendir homenaje a las asambleas de Paz y Tregua de Dios, un movimiento impulsado en el siglo XI por la Iglesia y los campesinos como respuesta a la violencia de los nobles feudales. Aquellas reuniones, promovidas por el abad Oliba y celebradas por primera vez en el año 1027 en la Catalunya Nord, están consideradas, junto con la Corte Condal de Barcelona, uno de los antecedentes del parlamentarismo catalán. El objetivo político e institucional de la celebración es reivindicar que Catalunya cuenta con una de las tradiciones parlamentarias más antiguas de Europa.

Manel Vila, experto en cooperación internacional entrega al alcalde Jaume Collboni un trozo de la placa en la plaza Barcelona en la ciudad de Gaza

Manel Vila, experto en cooperación internacional entrega al alcalde Jaume Collboni un trozo de la placa en la plaza Barcelona en la ciudad de Gaza. / Jordi Cotrina

Para coordinar la conmemoración, el Parlament ya designó como comisionado del milenario a Manel Vila Motlló, exfuncionario del Ayuntamiento de Barcelona, responsable durante años de cooperación y ayuda humanitaria y actual gerente del 'Districte 11'. Vila asume desde el pasado noviembre el asesoramiento a la Mesa en la organización de los actos, pero la Cámara también ha creado un consejo asesor integrado por 29 personalidades del ámbito universitario, cultural, jurídico, social, pacifista y político vinculadas a la historia de Catalunya para ponerlo en marcha.

Por ahora se conocen pocos detalles sobre el calendario definitivo de la conmemoración, más allá de la voluntad de que tenga una duración anual y presencia descentralizada en todo el territorio catalán. Este jueves, en un acto en el auditorio Lluís Companys del Parlament, está previsto que tanto Rull como Vila concreten más aspectos de la hoja de ruta, así como el enfoque institucional y cultural de una celebración que la Presidencia de la Cámara sitúa entre los proyectos más relevantes de su mandato.

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El presidente del Parlament recibe al papa León XIV en la Catedral de Barcelona. / PARLAMENT

Un mensaje al papa León XIV

El contexto internacional también formará parte del relato de la conmemoración. En el Parlament subrayan que las asambleas de Paz y Tregua de Dios nacieron para frenar la violencia feudal y garantizar períodos de paz en un tiempo de guerras, una reflexión que la Cámara quiere proyectar en un momento marcado por conflictos armados en distintos puntos del planeta. Rull ha situado esta efeméride en el centro de su agenda institucional hasta el punto de mencionarla esta misma semana en su breve conversación con el papa León XIV, durante la visita del pontífice a Catalunya.

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