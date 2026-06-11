Visita del papa León XIV
Puigdemont, ERC y la CUP exigen responsabilidades por la "represión" contra los cantantes con 'estelades' expulsados de la Sagrada Família
DIRECTO | Visita del Papa: Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias
Partituras del coro de la Sagrada Família ocultaban 'estelades' y un manual independentista de boicot
El papa León XIV consagra la "belleza iluminadora" de la Sagrada Família
El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ERC y la CUP han pedido este jueves que se den "explicaciones" y se asuman "responsabilidades" por la "represión" ejercida contra 600 cantantes que fueron expulsados de la Sagrada Família el miércoles en el tramo final de la bendición de la torre de Jesús, acto que protagonizó el Papa y al que asistieron numerosas autoridades.
"La maravilla técnica del acto y el trato debido a la lengua catalana no tienen que tapar la vergonzosa acción de represión contra los cantantes y contra los ciudadanos que llevaban banderas 'estelades'", ha dicho Puigdemont en X. ERC y la CUP también han protestado por la actuación policial que fue difundida por ciudadanos a través de las redes sociales y que más tarde fue confirmada por los protagonistas.
Los hechos sucedieron alrededor de las nueve de la noche. Cuando los cantantes estaban acabando de interpretar 'El virolai', agentes de la Policía Nacional expulsaron a los cantantes de la zona restringida en la que estaban. El motivo es que detectaron que llevaban 'estelades' impresas en el interior de las partituras y tenía intención de cantar 'Els segadors' al final del acto, pese a que no estaba previsto en el programa.
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha lamentado lo ocurrido -"Qué nivel", ha dicho- y ha asegurado que, en tanto que líder de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona, pedirá explicaciones al gobierno municipal de Jaume Collboni. El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha denunciado que se trata de una "cacería de brujas" contra el movimiento independentista.
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