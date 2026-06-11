El milenario del Parlament reunirá a premios Nobel para debatir sobre la paz desde la perspectiva de distintas religiones

La celebración del milenario del Parlament, que pretende conmemorar las asambleas de paz y tregua de Dios iniciadas en 1027, incluirá una agenda de actos que se prolongará durante algo más de un año y que tiene entre sus planes una cita con diferentes premios Nobel para debatir sobre la paz, el diálogo, la fe y la violencia desde la perspectiva que ofrecen las distintas religiones del mundo. Así lo ha explicado este jueves, en el primer acto de esta conmemoración, el comisionado que la pilota, Manel Vila, desde el auditorio Lluís Companys de la Cámara catalana.

Los actos, como avanzó EL PERIÓDICO, empezarán el 10 de septiembre de 2026, con la izada de la gran 'senyera' en la víspera de la Diada, y acabarán el 10 de diciembre de 2027, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948. Además de la agenda de actos, también se ha publicado este jueves un manifiesto del milenario de las asambleas de paz y tregua de Dios, concebido como una declaración de principios y abierto a la adhesión de instituciones, entidades y ciudadanía.

Ante un público encabezado por el presidente del Parlament, Josep Rull, y los miembros de la Mesa; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; las expresidentas del hemiciclo Laura Borràs y Carme Forcadell; diputados y los miembros del consejo asesor que designó el Parlament para ayudar a confeccionar esta celebración -29 personalidades de distintos ámbitos-, Vila ha dado detalles de algunos de los actos previstos, coordinados con la Generalitat, varias diputaciones, municipios, los ayuntamientos de Toluges -donde se celebró la primera asamblea, con Abad Oliba- y Perpinyà y algunas universidades.

Coordinación con la Generalitat

Además del encuentro con los Nobel, también está previsto que se celebre en la Cámara catalana, en el marco de este milenario, la 78ª edición del Congreso de Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias de Catalunya. El programa incluirá debates en los que participará el Institut d'Estudis Catalans, certámenes universitarios y presentaciones de libros sobre la historia de Catalunya y del edificio del Parlament. También varios departamentos del Govern -Justícia, Educació, Cultura y Acció Exterior- se implicarán en distintos eventos, entre ellos un encuentro con "paeres". Vila ha explicado que se trata de "jueces de paz de Catalunya", en referencia a los magistrados municipales encargados de velar por la paz y el buen gobierno de las ciudades, que antaño tuvieron un papel destacado y hoy son poco conocidos.

Desde Educació se trabajará para introducir en los programas educativos de las escuelas los conceptos de paz y tregua, con la mirada puesta en la semilla del parlamentarismo catalán: las asambleas de paz y tregua de Dios, un movimiento impulsado en el siglo XI por la Iglesia y los campesinos como respuesta a la violencia de los nobles feudales. Cultura y Exteriors también colaborarán, aunque Vila no ha dado demasiados detalles, con obras teatrales que permitan "subir la paz y el diálogo al escenario" y con acciones para difundir la conmemoración fuera de Catalunya. Con el Ayuntamiento de Barcelona se trabaja en el Premio Internacional de Barcelona por la Paz, un galardón presentado hace dos meses y que forma parte de este milenario.

Una celebración descentralizada

Durante todo el año, Vila quiere que viaje por Catalunya una exposición que explique las raíces del parlamentarismo catalán y todas las etapas que ha vivido desde 1027 hasta la actualidad: desde el poder de los nobles y los eclesiásticos hasta la Guerra de Sucesión, los Decretos de Nueva Planta, el primer Parlament de 1932, la dictadura y la restauración de las instituciones. "Conocemos poco la historia de Catalunya y lo que hacen las organizaciones pacifistas en Catalunya, por eso el programa del milenario es una buena oportunidad para explicarlo", ha afirmado.

La primera exposición se inaugurará en el Parlament el 10 de septiembre y después se desplegará por varios municipios, una programación que se coordinará, junto con otros eventos, con la Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya. Con las diputaciones de Girona y Lleida está previsto organizar un acto para explicar cómo eran los catalanes del año 1000, en una época en la que algunos territorios todavía estaban bajo dominio musulmán. De hecho, esta es una de las ideas que quiere reivindicar el milenario: la conquista de la paz a través del diálogo y la diversidad religiosa que debía articularla.

"Lo cocinaremos a fuego lento", ha explicado Vila, consciente de que en un año pueden hacerse muchas cosas, pero también de que la coordinación de la infraestructura y la agenda, sumada a lo que será un año electoral -con elecciones generales y municipales-, obliga a una buena planificación, como él mismo ha reconocido. Tras la explicación de la agenda provisional, Rull ha tomado la palabra para concluir el acto. "Catalunya es una nación con más de mil años de historia. Las raíces de nuestro pueblo, de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestras instituciones son profundas y forman parte de un legado colectivo que, generación tras generación, ha llegado hasta nuestros días", ha afirmado.

El discurso de Pau Casals en la ONU

El presidente del Parlament ha explicado que las asambleas de paz y tregua son el germen de un asamblearismo que todavía existe, aunque en muchas ocasiones se ha visto amenazado y eliminado, y que siempre ha sabido resurgir. También ha puesto en valor las palabras de Pau Casals en la Asamblea de las Naciones Unidas, en 1971, cuando habló de Catalunya como nación e hizo un llamamiento al cese de los conflictos armados. "La paz contra la inhumanidad de todas las guerras", ha parafraseado Rull.

Queremos conocer mejor de dónde venimos, porque solo conociendo bien nuestras raíces podremos afrontar nuestro futuro con confianza; que el pasado nos ayude a interpretar el presente Josep Rull — Presidente del Parlament

"Queremos conocer mejor de dónde venimos, porque solo conociendo bien nuestras raíces podremos afrontar nuestro futuro con confianza; que el pasado nos ayude a interpretar el presente", ha añadido el jefe de la Cámara catalana, impulsor de la iniciativa. Rull también ha recordado las palabras de León XIV, que hace pocas horas estaba en Barcelona, cuando apeló a la "dignidad humana", un concepto ampliamente repetido por el presidente del Parlament y que sitúa en el centro de este milenario. "Será una plataforma para proyectar Catalunya al mundo como referente de la promoción de la paz, el diálogo y la democracia", ha zanjado.

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El acto, conducido por la periodista, escritora e historiadora Laia Perearnau, también ha incluido un diálogo con Tomàs de Montagut, catedrático emérito de Historia del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, y Mar Benseny, presidenta del Consell Català de Foment de la Pau, así como la interpretación de piezas medievales como "Pax! In nomine Domini!", de Marcabrú; "Si ay perdut mon saber", de Ponç d'Ortafà, y el canto espiritual anónimo catalán "Quant ai lo mon consirat". Benseny ha aprovechado la ocasión para instar al Govern a presentar el Pla Director de la Pau, una "pionera política pública" en la que -ha dicho- ya se trabaja desde Presidència y que ha pedido que se apruebe en el Parlament "antes de acabar el año".