Los joyeros tasan en aproximadamente 1,3 millones de euros el centenar de joyas incautadas en el despacho de Zapatero

La tasación realizada por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el casi un centenar de joyas y relojes hallados en la caja fuerte de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro practicado el pasado 19 de mayo arroja una valoración aproximada de 1,3 millones de euros, según fuentes próximas al caso consultadas por EL PERIÓDICO.

Esta pericial se incardina en la investigación abierta al expresidente socialista por su presunta implicación en delitos tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales relacionados con un uso irregular del rescate de 53 millones de euros que obtuvo la compañía aérea debido a la situación producida por la pandemia de coronavirus.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Archivo. / Gustavo Valiente - Europa Press

Entre el material recogido, collares, pulseras, brazaletes, conjuntos de sortija y pendientes de lo que parecían ser piedras preciosas de alta gama, algunos de ellos dentro de bolsas con la inscripción Presidencia del Gobierno, de las que los agentes realizaron un total de 17 fotografías. Han sido analizadas por la joyería Ansorena, en colaboración con el Instituto Gemológico Español y el resultado documentado por la Unidad de delitos Económicos y Fiscales (UDEF), de la Policía Nacional.

"De don José Luis y doña Sonsoles"

Cuando los agentes de la UDEF entraron en el despacho, que abrió de forma voluntaria la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, se notificó la orden de entrada y registro también a otra de las trabajadoras, Judith Laure Wells Sutton. Según Alcázar, los objetos dentro de la caja fuerte procedían de la vivienda "de don José Luis y doña Sonsoles", y así fue detallado el acta de entrada y registro en estas dependencias al que tuvo acceso esta redacción.

Se registraron cinco despachos ocupados en estas oficinas, que añadían tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, office y sala de reuniones. En uno de estos espacios estaba la caja fuerte en la que se encontraron las joyas, que fueron incautadas y puestas a disposición del juez de instrucción.

Numerosa documentación

Los policías se llevaron también de estos despachos decenas de agendas y se procedió a la descarga del ordenador de la secretaria del expresidente. Entre otros documentos, encontraron 17 carpetas de diferentes colores con documentación referidas a diversas empresas, entre las que se eRelevantea una titulada "Análisis Relevante" (sic) que parece alusiva a la empresa Análisis Relevante propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero, que fue el según los investigadores canalizó pagos de la trama tanto directamente al presidente como a la empresa de sus hijas Whathefav.

Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero en el informe enviado por UDEF al juzgado / OBJETOS INTERVENIDOS EN LA CAJA FUERTE DE ZAPATERO

Otras carpetas que ahora analizan los agentes están tituladas con nombres de otras empresas como son 'Chinailnk Asia' , 'IDC Instituto Diplomacia Cultural' , 'Eyee Ernste Young' , ' Focus Social Recheach', 'Thinking Heads' (una firma que organiza conferencias de líderes de la izquierda). También recogieron en dicho despacho siete agendas blancas tituladas 'Presidente Zapatero' ,dos pendrives y dos teléfonos móviles de Gertrudis.