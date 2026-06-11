ERC propone al exdiputado Joan Capdevila como nuevo consejero de la CNMC

El exdiputado de ERC en el Congreso Joan Capdevila es el candidato mejor situado para relevar a Josep Maria Salas como nuevo consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según ha publicado este jueves 'El País' y ha confirmado EL PERIÓDICO con fuentes conocedoras. El mandato de seis años de Salas caduca próximamente y el partido de Oriol Junqueras ya ha hecho llegar a la Moncloa la propuesta de que Capdevila sea su sustituto.

El nombramiento de este puesto en la CNMC corresponde formalmente al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de Economía. Sin embargo, son nombramientos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba negociando con los socios que le dan estabilidad en el Congreso. Esquerra es uno de ellos. Así, a través de un pacto no escrito, Sánchez se garantiza poder seguir contando con ERC para la gobernabilidad y, a cambio, los republicanos logran representación en instituciones estratégicas del Estado.

No es la primera vez que ocurre, de hecho, ha sido una práctica habitual en esta legislatura en la que no solo ha participado ERC, sino también Junts. Ahora mismo hay una decena de cargos en instituciones estatales que se han situado a petición de los dos partidos independentistas. El caso más reciente es el aterrizaje de Albert Castellanos -exalto cargo del Govern de Pere Aragonès (ERC)- en Redeia, empresa matriz de Red Eléctrica de España. También sirven como ejemplos la presencia del exconseller Ramon Tremosa (Junts) en el consejo de administración de Aena o la de Eduard Gràcia en el de Renfe. Si se confirma la designación de Capdevila compartirá organismo con Pere Soler, exdirector general de los Mossos y actual consejero de la CNMC, un nombramiento que se atribuye al entorno de Junts.

Conocimiento del sector

ERC ha pensado en Capdevila por su conocimiento del sector. En su etapa como diputado en el Congreso llegó a ostentar la presidencia de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. También asumió negociaciones de política económica tanto con el Gobierno de Sánchez como con el resto de partidos de la Cámara baja. Se le atribuye un talante dialogante con el que llegó a tejer una relación cordial con la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Joan Capdevila, Yolanda Díaz y Laura Vilagrà en la celebración de la Diada de 2023 en Madrid. / DAVID CASTRO

Capdevila (Martorell, 1965) es veterinario de profesión y se forjó políticamente en la extinta Unió Democràtica de Catalunya (UDC), partido en el que formó parte de la corriente crítica El Matí, de carácter independentista. Finalmente, acabaría dejando la formación por desavenencias con el entonces líder Josep Antoni Duran i Lleida. Fue en 2015 cuando, en calidad de independiente, Junqueras lo fichó para las listas de ERC en el Congreso. Fue diputado hasta 2023, cuando los malos resultados del partido en aquellas elecciones generales lo dejaron sin escaño.

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Tras su paso por el Congreso, siguió en Madrid como delegado de la Generalitat que entonces lideraba el president Pere Aragonès (ERC), un cargo que desempeñó hasta que el PSC recuperó la Generalitat y lo sustituyó por la exalcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. Actualmente, ejerce de consultor para una empresa con sede en Barcelona.