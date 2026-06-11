El CIS publica su primera encuesta tras la imputación de Zapatero y la investigación de la trama de Leire Díez

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este jueves, a las 12.30 horas, su barómetro de junio, la primera encuesta tras la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y tras la reactivación de la investigación a la llamada 'fontanera del PSOE' Leire Díez y al exsecretario de organización del partido Santos Cerdán por una supuesta trama para intentar frenar las causas sobre los casos de corrupción que afectan al presidente Pedro Sánchez y su entorno.

El barómetro de mayo mantenía en cabeza al PSOE, que subía dos décimas y lograba un respaldo del 36,4%, pero el PP crecía 1,3 puntos en un mes, hasta el 24,9%, reduciendo a 11,3 puntos la distancia entre ambos. La tercera plaza era para Vox, que se recuperaba tras dos meses de caídas y aparecía con un respaldo del 16,2%. En cambio, Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, seguía en caída libre y en mayo registraba un 5,7%, una décima menos que en abril, cuando marcó su peor dato de la legislatura. Podemos, por su parte, subía tres décimas respecto al mes, hasta el 2,5%. También repuntaba Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que se situaba en el 2,4%, su máximo en las encuestas del CIS.

Fue el pasado 19 de mayo cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia, imputó a Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal. En concreto, sitúa al expresidente como líder de una organización "jerarquizada y estable" para obtener beneficios de manera ilícita, haciendo valer sus contactos y sus acceso a altos cargos de la Administración.

Evolución de la estimación de voto del CIS.

Una semana después, el 27 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede del PSOE para obtener documentación por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sobre supuestos pagos del partido a la trama que buscaba información contra jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad por la que ya se investigaba a Leire Díez en los juzgados de Plaza de Castilla.

En paralelo, Pedraz imputó a Cerdán, a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, y después, cuando se conoció el sumario, salieron a la luz las agendas de Díez, en las que aparecen las siglas P. S., sus reuniones con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y sus conversaciones entre otras con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a la que informaba de sus gestiones.

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Estos casos llevaron al líder del PP a insistir en la reclamación de elecciones e, incluso, puso sobre la mesa una posible moción de censura instrumental para comprobar la posición de PNV y Junts, cuyos votos requeriría para apear a Sánchez de la presidencia del Gobierno. Pero, aunque estos dos partidos ya piden que acabe la legislatura, ambos rechazaron un eventual apoyo al PP. Por su parte, desde el Gobierno se denuncia la existencia de una operación para tumbar a Sánchez, quien ha respondido anunciando que prepara el proyecto de Presupuestos para 2027.