Comuns, ERC y CUP se movilizan para saber el coste exacto de la visita del Papa a Catalunya

¿Cuánto le ha costado al erario público la visita del Papa a Catalunya? La respuesta oficial de la Generalitat es que han sido 2,3 millones de euros. Sin embargo, viendo la magnitud de la campaña institucional de bienvenida y el dispositivo de seguridad y movilidad que ha supuesto, son varios los partidos que dudan de que esta cifra sea real. Los Comuns, ERC y la CUP ya han emprendido varias iniciativas para intentar conocer la cifra exacta.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, los Comuns han registrado en el Parlament una batería de 54 preguntas en las que reclaman saber "el coste total, real y final" asumido por la Generalitat. Para llegar al fondo del asunto, quieren los datos desglosados en nueve apartados: la logística de los actos; el centro internacional de prensa; el dispositivo de seguridad; el de movilidad; la campaña institucional de la Generalitat; la campaña conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona; las cuestiones de protocolo; las actuaciones de obra pública y, finalmente, cualquier otro concepto asociado a la visita.

El partido de Jéssica Albiach considera que, por una cuestión de transparencia, la Generalitat debería hacer pública una memoria económica con todos los "gastos, contratos, aportaciones e impactos" asociados a la presencia del pontífice. Además, la visita del Papa se ha organizado con las aportaciones de privados, según admitió la Conferencia Episcopal Española. Es por esto que los Comuns también exigen saber si han existido "deducciones fiscales, bonificaciones, exenciones u otros beneficios tributarios" para personas o empresas que hayan colaborado con los actos.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y el portavoz, David Cid, durante una intervención del president Illa. / FERRAN NADEU

El coste de la visita del Papa a Catalunya tiene otra arista a tener en cuenta: se ha sufragado con una parte de lo que se recauda con la tasa turística que pagan los turistas que pernoctan en la comunidad. La Generalitat alega que una parte de la organización -como, por ejemplo, las conferencias que se han hecho en el centro de prensa- recae en la Agència Catalana de Turisme, de aquí que se pueda echar mano de la tasa. Los Comuns no lo ven claro y han pedido al Govern que explique el "criterio jurídico, presupuestario y material" que justifique el uso de recursos provenientes de este impuesto. En las preguntas registradas, que llevan la firma del diputado y portavoz parlamentario David Cid, también exigen una relación de los contratos de la Generalitat con empresas que hayan ayudado a proveer servicios relacionados con la visita papal.

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, argumentó que se decidió colaborar económicamente con la visita del Papa a través de la tasa turística porque habrá un “retorno más que evidente” desde la perspectiva turística e indicó que la aportación de recursos públicos se auditará “hasta el último céntimo”, porque “es el que se tiene que exigir a todo gobierno que gestiona recursos públicos”.

El dispositivo policial

La CUP también ha trasladado sus preguntas a través de la Cámara catalana, en su caso mediante una solicitud de documentación dirigida al Govern. La registraron hace una semana con la firma del diputado Xavier Pellicer. En su caso, exigen siete informes distintos sobre tres grandes ejes de la visita: el gasto en publicidad; el gasto extraordinario en seguridad y, finalmente, todo lo que ha tenido que ver con la logística.

Dispositivo policial en la calle Rosselló de Barcelona por la visita del Papa. / JORDI COTRINA

Los anticapitalistas ponen el foco en varios asuntos, entre ellos el ámbito policial. Quieren saber, por ejemplo, si el dispositivo ha obligado a contratar servicios de "seguridad privada extraordinaria" y a comprar material como inhibidores de frecuencia o programas informáticos especiales. También preguntan cuánto se ha tenido que gastar la Generalitat en horas extras de los agentes de los Mossos d'Esquadra.

Visitar gratis la Sagrada Família

También ERC se está moviendo, en su caso en dos terrenos institucionales distintos. Por un lado, como los Comuns y la CUP, los republicanos registraron días atrás varias preguntas parlamentarias que llevan la firma de Josep Maria Jové y Ester Capella. El partido de Oriol Junqueras quiere saber, por ejemplo, el número de trabajadores públicos que la Generalitat ha destinado a organizar todos los eventos papales.

La secretaria general de ERC y líder en Barcelona, Elisenda Alamany. / Zowy Voeten

Por otro lado, ERC vehiculará sus exigencias de "transparencia" a través del Ayuntamiento de Barcelona. Allí, los republicanos también quieren saber el coste total que ha tenido la visita para las arcas municipales, que calculan que supera los 900.000 euros, pero en este caso también incluyen otro tipo de demandas. Por ejemplo, quieren que la presencia del Papa tenga un "retorno" para los barceloneses, ya que han tenido que sufrir los inconvenientes.

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