Caso Zapatero
Zapatero pide al juez Calama esclarecer cómo accedió a conversaciones clave del teléfono aportado por EE.UU.
El juez pidió permiso el pasado viernes a las autoridades norteamericanas para poder usar esta prueba en el procedimiento abierto en España
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que ejerce el abogado Víctor Moreno Catena, quiere esclarecer las circunstancias en las que se extrajeron las conversaciones de WhatsApp que mantuvo el exdirectivo de Plus Ultra investigado en EEUU Rodolfo Reyes Rojas con otras personas relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El contenido de estos mensajes fue utilizado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --entre otros indicios-- para justificar el registro que ordenó el pasado 19 de mayo en el despacho del expresidente socialista.
En un escrito con fecha de este miércoles, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el letrado pide al juez que amplíe "el objeto de la solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos" para que las autoridades de dicho país remitan determinada información y documentación al respecto. Calama solicitó el pasado viernes a dicho país autorización "para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español" de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas.
Pedía expresamente "cooperación jurídica internacional a las autoridades de Estados Unidos" para obtener permiso de uso en un procedimiento judicial del contenido del teléfono, lo que parecía adelantar cualquier movimiento que pueda realizar la defensa del expresidente socialista con el objetivo de anular esta prueba. Es a este movimiento al que responde ahora la defensa del expresidente del Gobierno.
El contenido del móvil de Reyes Rojas fue puesto a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) mediante oficio con fecha del pasado 18 de marzo. Uno de los mensajes refleja, por ejemplo, lo que le contó otro responsable de Plus Ultra Raif El Argie a Reyes Rojas tras mantener un encuentro con el entonces secretario de Estado Pedro Saura. "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...)". Reyes respondió: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".
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