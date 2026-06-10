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Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Todas las claves del caso Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Leire Díez.

Leire Díez. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

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Mariano Alonso Freire

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

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