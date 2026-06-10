Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Así alertó el servicio de inteligencia de la Guardia Civil a la UCO sobre el ataque de Leire Díez

Una "nota de despacho" sin membrete, simplemente llamada así, "nota de despacho", llegó a la UCO el 29 de abril de 2025. Procedía de hechos recogidos en una de las Unidades Centrales Especiales (UCEs) de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Su título, como corresponde, era lacónico: "Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO". En su texto llegaba el primer aviso que la Unidad Central Operativa del instituto armado recibía sobre la orquestación de una ofensiva contra la unidad y contra algunos de sus oficiales.

La nota está en el origen de la crispación que rodea a las investigaciones que la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, está llevando a cabo en la trama Leire. La jefatura que envió la nota es la principal unidad de inteligencia de la Guardia Civil, la heredera del antiguo SIGC, o Servicio de Información del Cuerpo.

https://www.elperiodico.com/es/politica/20260609/asi-alerto-servicio-inteligencia-guardia-civil-uco-maniobra-leire-diez-131200252