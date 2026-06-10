Visita de León XIV
Junqueras recuerda cómo ejerció la fe en su paso por la cárcel: "O voy a misa o se lía aquí"
El líder de ERC explica que pasó de "ateo convencido" a ser un creyente en "crisis permanente"
DIRECTO | Visita del Papa León XIV a Barcelona: última hora de su asistencia a la cárcel de Brians y Montserrat
Junqueras desvela su paso por el archivo secreto del Vaticano: "Fue una etapa apasionante de mi vida"
La mayoría de partidos se vuelcan con el Papa y rebajan la polémica por el catalán
En su segundo día en Catalunya, el Papa ha visitado la cárcel de Brians I. Esto ha dado pie a que, en una entrevista radiofónica, el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya recordado cómo ejerció su fe católica los casi cuatro años que estuvo encarcelado por el referéndum del 1-O. Durante su relato, ha denunciado que en el centro penitenciario de Estremera, en la Comunidad de Madrid, no le dejaron acudir a misa durante los primeros cinco meses que estuvo allí.
Para el dirigente republicano era muy importante poder ir a misa, así que ha asegurado que llegó el día en que se plantó. "Al principio no me dejaban, me lo prohibían. Hasta que un día de Pascua les dije: 'O voy a misa o se lía aquí'", ha explicado en Catalunya Ràdio. Al final pudo asistir, aunque fue en compañía de varios funcionarios del centro. Para Junqueras, hubo tres pilares decisivos para sobrellevar aquel tiempo en la cárcel: la convicción política, la ayuda de la familia y, finalmente, la fe.
También ha lanzado otra queja sobre su paso por Estremera: quiso dar clase a los reclusos, apelando a que su actividad profesional antes de entrar en política era la de profesor universitario. Se ofreció a impartir 'mates', historia y filosofía, y se le denegó en los tres casos. La respuesta oficial que obtuvo es que las matemáticas se podían "utilizar para delinquir"; que la historia era un "arma de manipulación masiva" y que la filosofía invitaba a "cuestionar el orden existente".
Junqueras ha aplaudido que el Papa haya decidido acercarse a Brians I. Su argumento es que en las cárceles hay personas "muy malas y muy perversas", pero que también están "llenas de gente" que simplemente no ha tenido oportunidades en la vida y que esto ha derivado en un "déficit en la gestión de las emociones". Según él, para esta segunda tipología de reclusos, la fe puede ser un pilar al que agarrarse para salir adelante. De hecho, ha explicado que él compartió cárcel ya en Catalunya con un joven con muchas adicciones que "ponía mucha fe en la fe" como vía para superarlo. "Le he perdido la pista, me gustaría saber que está bien", ha expuesto.
Dar "caña" a los creyentes
Junqueras también ha reflexionado sobre su relación con la fe y su evolución con el paso del tiempo. En su juventud era un "ateo convencido" que "daba caña a los creyentes", pero poco a poco fue acercándose a la religión. Empezó de forma "poco habitual", de una "manera intelectual": fueron decisivas las conversaciones que mantuvo con el jesuita Miquel Batllori o el monje e historiador Hilari Raguer. Batllori tuvo un papel decisivo para que Junqueras pudiera acceder al archivo secreto del Vaticano para investigar documentos antiguos. Fue una etapa "apasionante" de su vida, como explicó hace poco a EL PERIÓDICO.
El líder de ERC también ha explicado que vive la fe "en una crisis permanente", es decir, con dudas constantes. El rector de la parroquia de Santa Maria del Taulat, en el barrio del Poblenou de Barcelona, Francesc Romeu, también estaba presente en la entrevista y le ha asegurado que es plenamente normal. "Todos caminamos arrastrando nuestras mochilas", ha dicho.
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