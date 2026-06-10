El Senado exige al Gobierno una revisión "inmediata y transparente" del rescate de Plus Ultra

El Partido Popular vuelve a recurrir al Senado para elevar la presión sobre el Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo, con mayoría en la Cámara Alta, han aprobado una moción -respaldada por otros tres parlamentarios de Vox y la abstención de Junts- en la que exigen al Ejecutivo que revise "de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se autorizó el rescate de la compañía Plus Ultra. Lo han hecho tres semanas después de la imputación de José Luís Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en este caso. No obstante, el Gobierno ya ha recalcado en varias ocasiones que el procedimiento fue correcto.

En una nueva sesión plenaria en la que de lo que más se ha hablado es de corrupción, el senador del PP Salvador de Foronda ha tildado el rescate de la aerolínea de uno de los "episodios más vergonzosos de opacidad, arbitrariedad y desprecio del dinero público" que se ha visto en el Senado. En concreto, ha denunciado que Plus Ultra "estaba ya muerta antes de la pandemia" de covid, momento durante el cual se le concedió el rescate de 53 millones de euros. "Esto huele fatal", ha dicho.

"Señorías, alguien tiene que explicarnos esa magia de como 53 millones del contribuyente despegaron hacia una empresa en quiebra y nadie sabe dónde han aterrizado", le ha espetado a la bancada socialista. Del expresidente Zapatero nada ha dicho, pero sí ha apuntado a quien "pilotaba la nave", Pedro Sánchez.

Ha sido la senadora del PSOE María Fernández quien le ha dado la réplica asegurando que la Comisión Europea autorizó el real decreto que fijaba las reglas para el rescate de empresas durante la pandemia y que el Tribunal de Cuentas concluyó que la SEPI "aplicó adecuadamente la normativa". Además, ha recordado que Plus Ultra es una aerolínea que fue considerada "estratégica" y que "quedó sobradamente acreditado que cumplía todos y cada uno de los requisitos legales exigidos". "Dejen ya de cuestionar mecanismos que permitieron salvar la actividad de las empresas", les ha reclamado.

La petición

De poco ha servido el debate. El PP ha impuesto su mayoría absoluta para aprobar una moción, la cual carece de carácter vinculante, en la que instan al Gobierno a "revisar de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se autorizó el rescate de Plus Ultra con el objetivo de "esclarecer la eventual existencia de irregularidades". También piden que se revise la información relativa a la situación económica de la compañía que presentó para aplazar el pago de deudas con la Seguridad Social. Es aquí cuando mencionan que la decisión se adoptó tras "una reunión del ex Presidente del Gobierno Zapatero y el Ministro Escrivá Belmonte".

Con todo ello, piden que el Ejecutivo de cuentas después en el Senado y facilite el acceso a todos los documentos relativos al rescate. No obstante, nada de esto parece que vaya a ocurrir. Hace unas semanas, el Gobierno ya descartó revisar el procedimiento, argumentando que ya fue auditado anteriormente por el Ejecutivo y los juzgados.