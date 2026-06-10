Suceso
Los partidos reclaman más medidas para evitar tiroteos en Barcelona: "No se pueden normalizar"
Muerto un hombre de un tiro en la cabeza frente a una comisaría del centro de Barcelona, cerca de donde sale esta tarde el papamóvil
El tiroteo mortal que ha tenido lugar este miércoles por la mañana en pleno centro de Barcelona ha provocado reacciones de varios partidos políticos. Desde Junts hasta PP o Vox, pasando también por los Comuns, han puesto el grito en el cielo y han pedido no normalizar estos hechos. Es el segundo asesinato con arma de fuego que tiene lugar en menos de 72 horas de diferencia en la capital catalana. El domingo los hechos tuvieron lugar en la Zona Franca y este miércoles, ha sido en la calle Balmes con Granada de Penedès, en pleno centro de Barcelona y mientras la capital catalana ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV.
El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido al alcalde Jaume Collboni de que Barcelona "tiene un problema de seguridad serio" y ha recordado que es el sexto asesinato a tiros de este año. "No son percepciones, son hechos", ha añadido. También el líder municipal, Jordi Martí Galbis, y la secretaria primera de la Mesa del Parlament y aspirante a las primarias del partido para decidir el futuro candidato en la ciudad, Glòria Freixa, se han expresado en un sentido similar pidiendo "desarticular bandas armadas" o hasta "un plan de choque".
Pero no solo Junts ha reclamado no "normalizar" este tipo de sucesos. También lo ha hecho Barcelona en Comú. El concejal Marc Serra ha pedido ir "a la raíz del problema" y ha pedido "más recursos para desarticular las mafias, más control de armas, más policía en los barrios y más inversión social".
Desde el PP, Dani Sirera, líder del partido en el consistorio barcelonés, ha reclamado una "reunión urgente de todos los grupos municipales para "responder a la inacción de Sánchez e Illa". También Vox y Aliança Catalana se han expresado a través de las redes sociales.
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