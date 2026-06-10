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Montero será senadora autonómica para mantener su perfil nacional al tiempo que dirige la oposición en Andalucía

El partido mantendrá a la expresidenta regional Susana Díaz en la Cámara Alta

La exvicepresidenta entrará en la dirección del Grupo Socialista y seguirá siendo vicesecretaria general del PSOE

María Jesús Montero, junto al secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, este miércoles en la Ejecutiva Regional del partido.

María Jesús Montero, junto al secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, este miércoles en la Ejecutiva Regional del partido. / María José López / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

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Madrid
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La exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, volverá a Madrid como senadora autonómica, pero se mantendrá también como jefa de la oposición en Andalucía al Gobierno de Juanma Moreno, como ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Montero mantendrá así el perfil nacional que ha tenido desde 2018, cuando entró en el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

La actual secretaria general del PSOE-A será designada senadora por el Parlamento andaluz junto al actual portavoz de los socialistas en el Senado, Juan Espadas, y también con la expresidenta de la Junta Susana Díaz, que continuará en la Cámara Alta, como confirman a este diario fuentes de la dirección socialista.

Montero seguirá siendo también vicesecretaria general del PSOE, un puesto en el que continúa por expreso deseo del líder del partido y presidente del Gobierno, con lo que mantendrá parte del peso político que tenía antes de la convocatoria electoral andaluza.

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Al PSOE andaluz le corresponden tres senadores por designación autonómica de los nueve que tiene el Parlamento de Andalucía. Montero sustituirá al actual senador malagueño Víctor González, portavoz del PSOE en Vélez-Málaga.

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