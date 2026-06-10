Una conversación de Leire apunta a Fiscalía General en la estrategia para "desmontar" a la UCO: "La pata fiscal me ha dicho busca, que hay irregularidades"

La investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el grupo que podría haber recibido pagos del PSOE para boicotear causas judiciales que salpican al Gobierno incluye un ángulo poco habitual, relativo a las sospechas del instructor sobre una presunta relación con la trama de personas pertenecientes a la Fiscalía. El juez ha reclamado datos sobre posibles visitas a la sede de la Fiscalía General en tiempos de Álvaro García Ortiz, mientras que los investigadores revelan conversaciones de la exmilitante socialista Leire Díez que apuntan en la misma dirección.

Así, en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se incluyen los textuales de una reunión celebrada el 10 de diciembre de 2024 que fue interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) en la que la propia Díez revela que fue "la pata de la fiscalía" la que le dijo que "para ayudar en la causa judicial, hay que ver dónde están los fallos en la causa policial".

"Porque aquí, sin causa policial y sin fiscalía que de por buena esa causa policial [...]". "[...] ordenamos esto y empezamos a desmontarlo al inicio y al inicio es la instrucción policial, la que sea, UCO, guard, o sea, Policía Nacional, me da igual", añadía la exmilitante en dicha reunión, que mantuvo con otros imputados en el caso como son el abogado Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset o el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes.

"Empezamos a desmontar desde abajo [...] yo necesito saber dónde están los errores abajo, necesito el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Porque es que, si no hacemos eso, de verdad, se desmonta de policial a fiscal, es más, te voy a dar un dato, yo estoy aquí sentada, porque, la pata intermedia que es la fiscal, me ha dicho, vete a la policial […] vete y busca que aquí hay irregularidades Leire", transcriben los agentes de la UCO, que incluyen esta conversación en uno de los informes que ya se encuentra en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número.

Visitas al FGE

Los agentes vinculan estos planes con conversaciones posteriores que van en el mismo sentido, como la que mantuvieron posteriormente Leire Díez y el abogado antes mencionado sobre José Norberto Uzal, un exalto cargo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en Galicia que resultó condenado en noviembre de 2025 por fraude de hidrocarburos.

La UCO desconoce si llegó a colaborar con el grupo investigado, pero añade que fue mencionado por Teijelo en una comunicación por WhatsApp con Leire Díez. Uzal tresandi. Nos firma hoy', dijo el letrado, a lo que la mujer respondió: "Coño. Ya tenemos vía libre para que tú y yo nos vayamos a ver al FGE con este tema".

La mención a la Fiscalía también aparece cuando la trama habla de otro condenado por hidrocarburos, Antonio Rodríguez Estepa, que habría contactado tanto con Leire Díez como con la ahora también imputada Leticia de la Hoz, abogada del ex asesor ministerial Koldo García. En este caso, Teijelo le pregunta a Díez si "alguien ha ofrecido a estepa ir a fiscalia?", a lo que esta responde que ella no y luego se refiere a De la Hoz. "Pero no descartes que Leticia no lo haya dejado caer. Porque en eso, Leticia aún tiene mucho que aprender a ser discreta".

Quizá por la existencia de este tipo de indicios y, en respuesta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pedraz ha solicitado información a la institución dirigida hoy por Teresa Peramato sobre las reuniones que se hubieran podido producir en la sede de la Fiscalía General, con integrantes de la trama, como por ejemplo la propia Leire Díez, los abogados Ismael Oliver, Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset. También quiere que se le informe sobre el número total de denuncias "formuladas por Koldo García entre los meses de enero a junio de 2025, y el trámite dado a las mismas".

Objetivo, la investigación policial

En todo caso, el contenido de las reuniones mantenidas por la exmilitante con abogados implicados y un guardia civil imputado en diciembre de 2024 revelan el interés de Leire por sabotear la labor policial en las causas contra el entorno o el partido de Pedro Sánchez.

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

En la misma reunión de noviembre de 2025 en la que se hablaba de la estrategia a seguir, el propio Teijelo expuso, queimportancia de conseguir la nulidad para el capitán Sánchez Yepes, que unos meses antes había sido interrogado por el propio juez Pedraz como imputado en una causa en la que se investiga un fraude con la empresa Gaslow de 136 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos.

"Vamos a ver, si os dais cuenta de una cosa para que vea él a donde vamos, si se para lo de él, es una parada precisa, si se consigue la nulidad de lo de Yepes es una nulidad neutral porque no es políticamente relevante para nadie, pero, lo que se llama conexión de antijuridicidad se transmite aguas abajo a todo lo demás", explicaba el letrado.

Añadía, "Y lo bueno que tiene es que la culpa no la va a tener el juez", a lo que Leire Díez le sigue "lo para todo la guardia civil,... el juez de instrucción no, ni el fiscal tampoco, la guardia civil. El propio capitán participa en el diálogo señalando: "Claro, dirán estos cabrones me han engañado, entonces (...). "El prestigio de la UCO se les va a tomar por culo", remataba el abogado en la misma reunión.

En este encuentro es en el que la trama establece su estrategia, en palabras del letrado: "Hace falta recopilar todas las causas y eso se recupera hablando con los abogados, o con los acusados o con alguien conocido que conozca a otro. Es imprescindible conseguir todas esas causas para hacer las conexiones entre todas, habrá algunas que sirvan y otras que no sirvan. Una vez que tienes eso, ya tienes a los personajes tanto policiales, a los actores policiales, y a los actores no policiales, es decir, a los investigados. Y a partir de ahí hay que bajar al nivel de personas".