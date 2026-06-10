La candidatura de Junts en Barcelona se disputa en Sarrià-Sant Gervasi: estas son las fortalezas y debilidades de cada aspirante

Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Jaume Alonso-Cuevillas y Glòria Freixa son vecinos de la misma zona de Barcelona, el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Se trata de la federación más numerosa del partido y aquella en la que los posconvergentes consiguen habitualmente los mejores resultados electorales. Pero la coincidencia en su lugar de residencia no implica una uniformidad en sus perfiles ni en sus proyectos. Este es el currículum de los cuatro aspirantes a ser el alcaldable de Junts en la capital catalana para las elecciones municipales de 2027 y sus principales fortalezas y debilidades en esta carrera.

La principal fortaleza de Martí es su experiencia, ya que es concejal en el Ayuntamiento desde 2011. Esto supone 15 años recorriendo la ciudad y conociendo a fondo a la militancia, por lo que, de entrada, su posición de salida es más ventajosa que la del resto de candidatos. De hecho, fue el primero en conseguir el 20% de los avales requeridos para dar el paso. Su entorno considera que se ha ganado el puesto a pulso y que, si se premia la "meritocracia", debería ser el candidato. Asimismo, puede lucir un apoyo importante: el del exalcalde Xavier Trias, quien lo nombró su sucesor cuando dejó el consistorio en julio de 2024.

Su perseverancia para liderar la candidatura, sin embargo, tiene partidarios y detractores. Dentro de Junts, hay quien elogia que rechazara las distintas ofertas gestadas desde la dirección para disuadirle, pero también hay una buena parte de la formación que lo considera "desleal" y ve su propuesta como un desafío al expresident Carles Puigdemont, que nunca lo abrazó como candidato. Por este motivo, el resultado que consiga el 21 de junio tendrá una lectura mucho más allá de Barcelona. Martí es considerado del ala más convergente, y esto no es menor en un momento en que crecen las voces internas que reclaman un giro del partido y que se parezca más a las siglas que fundó Jordi Pujol.

Calvo goza de un mayor grado de conocimiento fuera de Junts, gracias a su trayectoria anterior como periodista deportiva. Perteneció a la primera generación de mujeres que se abrieron paso en un ámbito muy masculinizado: durante años formó parte del equipo de retransmisiones de fútbol de Joaquim Maria Puyal en Catalunya Ràdio y, más tarde, presentó varios programas en TV3. Entre sus fortalezas también cabe destacar el apoyo de Míriam Nogueras y su proximidad con Puigdemont, que fue a buscarla en 2017 para ocupar un puesto simbólico en la lista de Junts. Además, algunas fuentes apuntan que detrás de su candidatura está el adjunto a la presidencia del partido, Albert Batet.

En caso de que las primarias fueran solo entre ella y Martí, su candidatura sería vista como la oficialista y puigdemontista, lo que le permitiría unir a todos los militantes críticos con el actual líder municipal por haber auspiciado un pulso contra el presidente del partido. Un contexto polarizado le beneficiaría, pero el hecho de que haya cuatro candidaturas puede dividir demasiado el voto. Otro punto débil es que su carrera política se circunscribe únicamente a su labor como diputada en el Congreso. Formó parte de la candidatura barcelonesa en 2019, liderada entonces por Joaquim Forn y Elsa Artadi, pero los malos resultados de la formación la dejaron sin asiento en el consistorio. A pesar de ello, y de que se postuló por sorpresa para esta contienda interna, consiguió los avales poco después de Martí.

El hecho de haber sido el primer abogado de Puigdemont, de quien asumió la defensa jurídica en 2017, en pleno 'procés', le permitió darse a conocer por ante el gran público. No obstante, Cuevillas tampoco era entonces un absoluto desconocido, ya que había participado en algunas tertulias televisivas y, dentro del ámbito de la justicia, había ocupado varios cargos, como los de decano del Col·legi d'Advocats de Barcelona, presidente del Consell de l'Advocacia Catalana o vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española. Su currículum le ha permitido conocer los círculos de poder de la capital catalana.

Sin embargo, haber sido el letrado de Puigdemont no lo convierte en su candidato. De hecho, es el más 'outsider' y el actual abogado del expresident, Gonzalo Boye, ha apoyado públicamente a Calvo. Cuevillas formó parte del círculo de confianza de la expresidenta del Parlament y de la formación, Laura Borràs, por lo que nunca tuvo buena relación con el actual secretario general, Jordi Turull, y su entorno. Tampoco le ayuda que en su currículum figure que duró menos de un mes como secretario del Parlament. Borràs lo situó en este cargo, pero el partido tuvo que relevarlo después de que apostara por no admitir a trámite resoluciones contra el Rey o a favor de la autodeterminación de Catalunya, alegando que este tipo de desobediencia es una "bobada".

El perfil de Freixa puede propiciar que recabe votos de varios sectores. Debutó en política después del referéndum del 1-O en 2017, pero había militado en Convergència y es de las voces del partido que defiende su herencia. No es menor el apoyo explícito que le han brindado algunos de sus compañeros de escaño, como Salvador Vergés, un dirigente en auge y que está bien visto por los alcaldes y sectores más pragmáticos. También tiene a su lado el diputado y expresidente de la Cambra, Joan Canadell. Además, mantiene una buena relación con Turull, forma parte de la dirección desde 2021 y ha sido una de las figuras más beligerantes contra Borràs y su entorno. Es conocida dentro de la federación de Sarrià-Sant Gervasi, aunque en este punto compite con Martí.

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Su principal fortaleza, no obstante, puede jugarle en contra: puede pescar votos en una mayor bolsa de electores, pero no es considerada la candidata de ninguno de ellos. En un contexto polarizado entre Martí y Calvo, que se entienda como un pulso entre la vieja convergencia y el sector más puigdemontista, es donde su propuesta puede sufrir más. De momento, mantiene su candidatura, pero no son pocas las presiones que recibe para que desista y se una a la candidatura de Calvo. Tiene el apoyo de algunos parlamentarios, pero no de todos. Es conocido que no goza de una buena sintonía con Batet o con los sectores más de izquierdas, como Agustí Colomines. En diciembre dejó de ser la portavoz del grupo parlamentario en el ámbito de la vivienda porque se consideró que su perfil no encajaba con el puesto.