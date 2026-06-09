Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresPapa BarcelonaSelectividadBarcelonaPAUTeletrabajoFlorentino PérezTributo metropolitanoLos Morancos
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Todas las claves del caso Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Leire Díez.

Leire Díez. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedro Sánchez viaja por sorpresa a Barcelona para asistir al Primavera Sound
  2. ERC activa la cuenta atrás para rehacer los puentes con Rufián o romper definitivamente
  3. La UCO apunta a conversaciones de Leire Díez con Álvaro García Ortiz: 'La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente me adore
  4. Dos caballos del juez Peinado compiten este domingo con purasangres de los dueños de Chanel y del emir de Qatar en el hipódromo París-Longchamp
  5. Un juzgado mercantil condena al 'socio' de Leire Díez a pagar casi 30 millones por 'alzamiento de bienes
  6. Junqueras desvela su paso por el archivo secreto del Vaticano: 'Fue una etapa apasionante de mi vida
  7. Sílvia Orriols, recibida con abucheos y carteles contra el fascismo al salir al balcón del Ayuntamiento de Berga en la Patum
  8. Leire Díez y el expresidente de la SEPI diseñaron una operación para recalificar terrenos del Estado con la intención de venderlos a un empresario con quien se reunieron

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV al Prat, calles cortadas, recorrido y agenda de actos

Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV al Prat, calles cortadas, recorrido y agenda de actos

La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas

La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas

El Gobierno se agarra a la tregua papal en una visita de León XIV “trascendental” y mensajes “alienados” 

El Gobierno se agarra a la tregua papal en una visita de León XIV “trascendental” y mensajes “alienados”

Feijóo y Abascal elogian los mensajes del Papa aunque Vox marca distancias con la doctrina del Vaticano

Feijóo y Abascal elogian los mensajes del Papa aunque Vox marca distancias con la doctrina del Vaticano

Leire Díez alude en sus notas a vínculos entre Zapatero y un cargo de Chávez que Anticorrupción sitúa en el caso Plus Ultra

Leire Díez alude en sus notas a vínculos entre Zapatero y un cargo de Chávez que Anticorrupción sitúa en el caso Plus Ultra

Las defensas del caso David Sánchez recurren a la "reunión ficticia" y al "enfoque holístico" para echar por tierra las acusaciones y pedir absolución

La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas

La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas