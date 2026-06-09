Illa, sobre la visita del Papa: "Es una voz que sintoniza con las preocupaciones de la sociedad catalana"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, volcará su agenda en la visita del papa León XIV. No solo recibirá en el aeropuerto de El Prat y acudirá a todos y cada uno de los actos que el Pontífice tiene agendados en los tres días de su estancia en Barcelona, sino que mantendrá un encuentro con él este martes en el Palau Episcopal de Barcelona. Para el Govern de la Generalitat, se trata de una visita que supera de largo la dimensión religiosa porque el contenido de su mensaje conecta con una mayoría social. "Es una voz que sintoniza mucho con las preocupaciones y maneras de ver las cosas de una gran parte de la sociedad catalana", sostiene el jefe del Govern en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Desde que fue investido president, Illa ha hecho bandera de ser creyente y de haberse acunado en el humanismo cristiano, un sello que ha estampado en su proyecto político y la tarea de cada uno de sus consellers. Cuando era jefe de la oposición, en marzo de 2024, mantuvo un encuentro con el papa Francisco y en octubre del año pasado viajó a Roma para reunirse con León XIV apenas cinco meses después de su designación. Fue, de hecho, el primer dirigente español en citarse con él. Cuando se oficializó que el líder de la Iglesia católica visitaría España, un acontecimiento que no se ha vivido en 15 años, el president manifestó su entusiasmo y situó esta visita como una de las prioridades de este año.

El president Salvador Illa saluda al papa León XIV en Madrid, acompañado por el Rey Felipe VI. / GOVERN

Mensajes con eco internacional

"Es una visita muy importante para Catalunya que nos permitirá mostrarnos tal y como somos", argumenta el president. Y es que Illa espera mucho de la presencia del Pontífice. Por un lado, porque bendecirá la torre de Jesús de la Sagrada Família, única en todo el mundo y el punto más alto de todas las iglesias existentes justo en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Solo esto ya es de gran relevancia internacional, pero está convencido de que esta visita trascenderá esta faceta y que incluso adquirirá más importancia la vertiente de lo que representa el Papa como referente moral en estos momentos de terremoto geopolítico al compás de las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Más aún cuando en su agenda ha incluido, además del rezo en Montserrat, un encuentro con presos de la cárcel de Brians y una cita con entidades sociales en la parroquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la conversación con EL PERIÓDICO / MANU MITRU

"Aquí cada uno tiene su fe y reza al Dios que quiere, pero es innegable que el papa León XIV tiene un impacto más allá del ámbito católico con los mensajes que está lanzando, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial o su planteamiento a favor de una paz desarmada y desarmante", asegura el president. El Papa ha cargado directamente contra las políticas de Trump, ha defendido el 'no a la guerra', la regularización de personas migrantes y ha levantado la voz, en su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', contra las ansias de poder y de dominación de la sociedad que hay detrás de las empresas creadoras de la inteligencia artificial. Reflexiones, todas ellas, que Illa considera que están en sintonía con lo que también él defiende desde la Generalitat y con lo que representa Pedro Sánchez, que trata de compensar con su perfil internacional su debilidad interna.

Catalunya en el escaparate mundial

Lo que diga el Papa desde Barcelona volverá a situar a Catalunya en el escaparate mundial, un aspecto que ha cultivado el president en los últimos meses acogiendo grandes acontecimientos como la cumbre progresista o con viajes de largo recorrido a California, China, Japón y México. La visita atraerá el foco internacional, algo que Illa considera estratégico para la proyección tanto de Catalunya como, en este caso, del Gobierno de Sánchez en su empeño por representar valores antagónicos a los de Trump. En los últimos días, además, se han hecho gestiones con el arzobispado para garantizar que el Papa hablará en catalán durante la bendición de la Torre de Jesús y, para garantizar que todo transcurra como está planeado, está previsto un despliegue de seguridad que tendrá también como misión que las protestas educativas previstas no alcancen su recorrido.

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Illa explica a este diario que en la reunión que prevé mantener con el Pontífice durante estos intensos días tiene la intención de explicarle cuál es la situación que se vive en Catalunya y trasladarle su "preocupación por tener sociedades cohesionadas y por un mundo con organismos multilaterales" en el que las diferencias entre los distintos puntos de vista entre países puedan "resolverse con argumentos, discusión y diálogo, y no por la potencia del más fuerte". Un mensaje que confía en que resonará al unísono.