Coste público
La Generalitat destina 2,3 millones a la visita del Papa a Catalunya
El Govern defiende que ese gasto, que incluye tanto la organización logística como las campañas institucionales, se sufraga con la tasa turística
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¿Cuánto cuesta la visita del Papa León XIV? La Generalitat asegura que el montante que destina por la agenda del Pontítice en Catalunya es de 2,3 millones de euros, cifra que incluye tanto la organización logística como la campaña institucional que se ha lanzado desde hace días para su recibimiento. Se trata de un gasto que se paga con la tasa turística, es decir, con el impuesto por pernoctación que paga cada turista que se aloja en hoteles o apartamentos en todo el territorio.
Fuentes gubernamentales explican que el centro internacional de prensa y la organización de los actos es lo que se lleva buena parte de un presupuesto de dos millones de euros. Inicialmente, esta cantidad era de 1,6 millones cuando la previsión era que 1.000 periodistas se desplazaran a Barcelona. Pero finalmente esa afluencia ha alcanzado los 2.000 profesionales. En el centro de prensa se llevan a cabo conferencias que explican la cultura catalana a cargo de la Agència Catalana de Turisme, algo que permite hacer uso de la tasa turística.
En cuanto a las campañas institucionales, la de la Generalitat ha supuesto un coste de 275.000 euros, mientras que la que han impulsado conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona ha costado 90.000 euros.
Cambio de criterio con el teletrabajo
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha destacado también el amplio dispositivo de seguridad y de movilidad que se ha desplegado para la ocasión y para tratar de que la visita papal tenga "la mínima afectación posible" en los vecinos. Eso no ha evitado que un fallo en el centro de control de Adif haya provocado que los trenes de Rodalies hayan dejado de funcionar durante 20 minutos. La también consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha admitido que, aunque el Govern inicialmente no aconsejó el teletrabajo, finalmente sí que lo ha hecho por recomendación de Protecció Civil ante la alta concentración de personas en un mismo punto que puede provocar la visita del Papa.
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