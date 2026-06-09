Los regalos de Illa al Papa: de las 'Homilies d'Organyà' al acta de la primera piedra de la Sagrada Família

El president de la Generalitat, Salvador Illa, mantendrá esta tarde una audiencia con el papa León XIV en el Palau Episcopal de Barcelona, para explicarle cuál es la "realidad" de Catalunya y compartir con él su perspectiva sobre el nuevo orden mundial y el impacto de las grandes transformaciones tecnológicas. En el marco de este encuentro, Illa entregará al Papa varios regalos de forma protocolaria con la voluntad de mostrar una Catalunya "abierta" y "dialogante".

Cuando el jefe del Govern acudió al Vaticano, convirtiéndose en el primer dirigente del Estado en ser recibido por León XIV, Illa le entregó una reproducción de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, con la que aprovechó para invitar al pontífice a Barcelona; dos libros: 'Catalunya', que propone un recorrido por todas las comarcas del territorio e incluye un mapa comarcal; y ‘El Convent i Parròquia de Sant Agustí de Barcelona’, aprovechando que el Papa pertenece a esta orden y para que la visitara durante este viaje; la película y el libro 'Solo Javier'; un lápiz de memoria con canciones del proyecto Vozes; unas estolas confeccionadas por las internas de la cárcel de Wad-Ras; y cinco botellas de aceite de las distintas denominaciones de origen de Catalunya y una selección de embutidos catalanes.

En esta ocasión, con la visita del Papa a Catalunya, Illa ha optado por obsequios que exhiben el cristianismo en Catalunya. Estos son los tres obsequios que recibirá el pontífice:

Las 'Homilies d'Organyà son consideradas el documento literario más antiguo escrito en lengua catalana y "reseña las raíces cristianas", según Illa. Se trata de un símbolo cultural de Catalunya, ya que muestran que el catalán se utilizaba como lengua escrita con entidad propia a principios del siglo XIII. Asimismo, representan la voluntad de la Iglesia de dirigirse a la ciudadanía en su propia lengua, alegan desde el Govern para justificar la entrega de esta reproducción al Papa, especialmente relevante después de la polémica que generó que se descartara inicialmente el uso del catalán en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

Reproducción de las Homilies d'Organyà. / EPC

El president también entregará a León XIV la reproducción de la muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarraco. Esta es una de las piezas más emblemáticas de la arqueología romana en Catalunya y simboliza los orígenes del cristianismo, "así como el legado de una ciudad que fue clave en la configuración espiritual y cultural del país", argumentan desde el Palau. La necrópolis de Tarraco es uno de los cementerios tardorromanos mejor conservados del Imperio romano y, en 2025, se conmemoró el 25 aniversario de la inscripción del conjunto arqueológico de Tarraco en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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Reproducción de la muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarraco / EPC

Illa ofrecerá al Papa una reproducción del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Família, con fecha de 1882, custodiada actualmente en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Catalunya. Este documento sirvió para levantar la Iglesia que diseñó Antoni Gaudí.

Copia del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Família. Copia del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Família.