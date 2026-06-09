Illa regalará al Papa un facsímil de 'Les homilies d'Organyà' y le explicará su apuesta por el diálogo en el marco de la amnistía

El president de la Generalitat, Salvador Illa, mantendrá esta tarde a primera hora una audiencia con el papa León XIV en el Palau Episcopal de Barcelona, en la que le regalará un facsímil de 'Les homilies d'Organyà' -un texto en catalán que "reseña las raíces cristianas"- y le explicará cuál es la "realidad" de Catalunya, al tiempo que compartirá con él su perspectiva sobre el nuevo orden mundial y el impacto de las grandes transformaciones tecnológicas, siempre en favor de una "paz desarmada y desarmante".

En declaraciones a TV3, Illa ha explicado que en esta cita privada le comunicará que en Catalunya hay un sentimiento "mayoritario" a favor de la convivencia, el diálogo y la voluntad de mirar hacia adelante, especialmente en el marco de la aplicación de la ley de amnistía, de la que algunos dirigentes del 1-O siguen aún pendientes de quedar exonerados por el 'procés'. "Ya se lo he trasladado y en esta ocasión se lo volveré a trasladar", ha señalado, en referencia a su primer encuentro en el Vaticano, en octubre del año pasado, apenas cinco meses después de su elección, un encuentro que convirtió a Illa en el primer dirigente del Estado en reunirse con el papa León XIV.

La sensibilidad del Papa por Catalunya

El jefe del Govern ha insistido en que el Papa tiene una sensibilidad especial por Catalunya, y ha señalado que prueba de ello es que acuda a bendecir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Illa ha recalcado que todo ello quedará reflejado en las intervenciones públicas de León XIV, en las que hará un uso adecuado del catalán, sin entrar a concretar los detalles del guion. "No tengo ninguna duda de que su sensibilidad por Catalunya quedará reflejada en sus intervenciones", ha rematado, y ha dejado claro que "hay una separación clara entre las creencias y el ámbito político en el marco de un Estado aconfesional", después de que en su discurso en el Congreso, el Papa pusiera la dignidad de la persona en el centro del debate, pero exhibiera su posición contra el aborto y la eutanasia en el hemiciclo.

Sobre los abusos sexuales en la Iglesia y la lucha de las víctimas por obtener su reparación, reconocimiento y garantías de no repetición, Illa ha dicho que son hechos "execrables", pero ha celebrado que se haya forjado un pacto para reparar en la medida de lo posible los daños causados.

Preguntado por los efectos de la huelga de los profesores, las PAU y el impacto en la movilidad de la visita del Papa, el president ha defendido que se muestra "una sociedad plural, viva, con energía, que genera prosperidad y que quiere compartirla sin dejar a nadie atrás". "Somos una sociedad abierta y acogedora, que se ha manifestado claramente como una sociedad solidaria en favor de la paz y la convivencia", ha añadido.

La agenda de León XIV

El Papa llegará al Aeropuerto de Barcelona a las 12.25 horas, donde Illa le recibirá como "anfitrión de la visita", junto al presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades. Desde allí se dirigirá a la Catedral de Barcelona para el rezo de la hora media, al que asistirán el cabildo, la curia diocesana, voluntarios, seminaristas y formadores, y donde le recibirá el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Cerrará la jornada con una Vigilia de Oración multitudinaria en el Estadi Olímpic de Barcelona que prevé reunir a unas 40.000 personas y que empezará a las 18 horas con distintas actuaciones, charlas, testimonios, entrevistas y vídeos.

El miércoles visitará la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, en un acto restringido que durará unos 20 minutos en el teatro-auditorio de la prisión, donde se oficiará una misa acompañado por Illa, Prieto y Espadaler, y se trasladará a la Abadía de Montserrat, donde León XIV presidirá la plegaria del Sant Rosari, con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolania de Montserrat.

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A las 16.30 horas, el Papa visitará la iglesia de Sant Agustí, en el barrio del Raval de Barcelona, donde se reunirá con miembros de su orden, los agustinos, y con unas 400 personas de unas 90 entidades dedicadas a la caridad, y después se desplazará a la Sagrada Família para celebrar una misa y bendecir la torre de Jesús, a la que se prevé que acudan los Reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; Salvador Illa; Rull; Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; Espadaler y Prieto, entre otros dirigentes políticos.