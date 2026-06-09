Rull, sobre la visita del Papa: "Ante fuertes corrientes deshumanizadoras, su papel es fundamental"

De todas las visitas que tiene previstas el papa León XIV durante su paso por Barcelona, hay una que el presidente del Parlament, Josep Rull, destaca por encima del resto: la cita en la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde este miércoles hablará con dos reclusas. "¡Qué bien que visite una prisión!", exclama el jefe del hemiciclo en conversación con EL PERIÓDICO.

Para él, la visita es importante por dos motivos. El primero tiene que ver con el valor humanitario que supone dedicar parte de su recorrido por Catalunya -con un calendario de dos días muy apretado- a acudir a un centro penitenciario y dar voz y visibilidad a personas que sufren una marginación social que a menudo pasa desapercibida. "En la prisión hay toneladas de humanidad; hay quien pretende decir que aquellos que están ahí ya deben quedar descartados absolutamente de todo", argumenta el presidente del Parlament.

En la prisión hay toneladas de humanidad; hay quien pretende decir que aquellos que están ahí ya deben quedar descartados absolutamente de todo

El segundo motivo tiene que ver con su propia experiencia, porque estuvo tres años y cuatro meses encarcelado por su papel en el referéndum del 1-O de 2017, cuando ejercía como conseller de Territori. Pasó primero por la cárcel de Estremera, después por la de Lledoners y, durante el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo, por la de Soto del Real. En esos centros conoció de primera mano la "dignidad humana" que habita en la cárcel, un concepto inseparable de su forma de entender el servicio público. Durante su estancia en prisión, el jefe del hemiciclo también reforzó sus vínculos con la religión, que ya existían desde hacía mucho tiempo.

Josep Rull, presidente del Parlament. / Ferran Nadeu / EPC

La religión es, para Rull, una brújula moral, si bien entiende y respeta que el Estado sea aconfesional. No esconde la alegría que le despierta que el papa León XIV haya decidido visitar Catalunya para bendecir la torre de Jesús de la Sagrada Família y para celebrar el milenario de Montserrat, una ocasión que, a su juicio, debe servir para reforzar el "mensaje de paz y esperanza" de la Iglesia en un momento de crisis de valores humanos. "En estos momentos de fuertes corrientes deshumanizadoras, el papel del Papa es fundamental", sostiene el presidente del Parlament, quien asegura que su visita tendrá "un impacto extraordinario".

Pero, más allá del propósito inicial de la visita, Rull pone en valor que León XIV también haya hecho hueco en su agenda para visitar, por ejemplo, la parroquia de Sant Agustí, en el barrio del Raval de Barcelona. "Es capaz de proyectar lo local, lo catalán, desde la universalidad", comenta. "Es una gran noticia que la Barcelona y la Catalunya de los valores puedan proyectarse al mundo de la mano del papa León XIV", concluye el jefe de la Cámara catalana.

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Rull celebra, en este sentido, que el Papa hable de "todas las expresiones de la humanidad" y subraya que hay un concepto especialmente poderoso, propio de la Iglesia, pero capaz de interpelar al conjunto de la sociedad: "La dignidad infinita y trascendente del ser humano", anota. En un momento como el actual, sostiene, ese es precisamente el testimonio más valioso que puede ofrecer la Iglesia católica. "Una concepción profundamente humana y humanizadora del Evangelio", zanja.