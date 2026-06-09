Llum Rodríguez se convierte en la primera mujer en presidir la Sindicatura de Comptes

Los seis síndicos de la Sindicatura de Comptes han elegido por unanimidad este martes a Llum Rodríguez (Rioseco-Ourense, 1961) como nueva síndica mayor del organismo, después de que Miquel Salazar renunciara a su plaza hace un mes por motivos personales. Rodríguez venía ejerciendo desde entonces las funciones de síndica mayor de acuerdo con el reglamento, que prevé la cobertura automática del cargo en función del criterio de antigüedad entre los síndicos que forman parte de la Comisión de Gobierno.

Ahora, a la espera de que el president Salvador Illa formalice su nombramiento mediante el decreto correspondiente y ella tome posesión del cargo, Rodríguez se convertirá en la primera mujer que encabeza la Sindicatura de Comptes. Su mandato como síndica mayor tendrá una duración de tres años, como marca la ley. La síndica lleva desde 2022 formando parte del organismo fiscalizador y es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universitat de Barcelona y funcionaria de la Diputació de Barcelona, donde fue gerente del Organismo de Gestión Tributaria.

Los síndicos de la Sindicatura de Comptes, durante el pleno en el que han elegido a Llum Rodríguez como síndica major, junto a la secretaria general, Marta Junquera. / PARLAMENT

Queda todavía por resolver la séptima plaza de síndico, vacante tras la marcha de Salazar. Su renuncia no solo dejó la sindicatura mayor en funciones, sino también un puesto de síndico por cubrir, que no se sustituye de forma automática. Para ello, será necesario que el pleno del Parlament designe a un nuevo miembro de la Sindicatura por una mayoría de tres quintas partes. Actualmente, además de Rodríguez, integran la Sindicatura Maria Àngels Cabasés, Anna Tarrach, Manel Rodríguez, Ferran Roquer y Josep Viñas.

Feminización en el Parlament

El relevo en la Sindicatura coincide con los cambios en la cúpula de la dirección administrativa del Parlament, que han conseguido feminizar los mandos de control de la institución. También por primera vez, una mujer será letrada mayor de la institución: Anna Casas. A su vez, la nueva etapa contará con Clara Marsan como secretaria general del hemiciclo y con Anna Torné al frente de la Dirección de Govern Interior, otra de las plazas más codiciadas de la administración parlamentaria.

Noticias relacionadas

Todos estos cambios, sin embargo, responden a procedimientos internos del Parlament o a decisiones de la Mesa, y no forman parte del mismo proceso que la elección de Rodríguez. En su caso, el nombramiento sigue el procedimiento propio de la Sindicatura de Comptes.