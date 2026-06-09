Jornada de movilizaciones
Illa garantiza que el curso escolar arrancará con normalidad ante la posibilidad de nuevas huelgas de profesores
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El Papa León XIV llega a Barcelona entre la expectación por la visita y el temor por las restricciones en la movilidad
El president de la Generalitat, Salvador Illa, está convencido de que podrá encauzar las demandas de los profesores y de que la situación de tensión en las aulas, que este martes se traslada a las calles con una nueva huelga, se apaciguará antes del inicio de curso en septiembre. Coincidiendo con la visita del papa León XIV a Catalunya, los docentes han convocado una nueva jornada de huelga que da continuidad a las movilizaciones después de que votaran en contra del acuerdo alcanzado entre el Govern y la USTEC, que ampliaba los recursos ya previstos en un pacto previo con sindicatos minoritarios del sector —CCOO y UGT— que irritó a la comunidad educativa. Illa ha mostrado su respeto al derecho de huelga, pero ha pedido a la vez que se garantice que la visita del pontífice "transcurra con la mayor normalidad".
"Por supuesto que tendremos inicio de curso, y esperamos que las cosas puedan encarrilarse en la mejor de las direcciones", ha afirmado en declaraciones a TV3. El jefe del Govern ha insistido en que quiere acordar con los sindicatos la puesta en marcha de los acuerdos y preacuerdos que firmó porque su propuesta, pese a que fue rechazada por los profesores, "es muy relevante, con muchos recursos". "Nosotros seguimos con la mano tendida y con la voluntad de desplegar un acuerdo histórico para mejorar la educación", ha recalcado.
El president ha querido mostrar también su "respeto" a todos los docentes y a su tarea, y su "comprensión ante los cambios que ha habido en educación". "Es una prioridad del Govern", ha zanjado.
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