Illa garantiza que el curso escolar arrancará con normalidad ante la posibilidad de nuevas huelgas de profesores

El president de la Generalitat, Salvador Illa, está convencido de que podrá encauzar las demandas de los profesores y de que la situación de tensión en las aulas, que este martes se traslada a las calles con una nueva huelga, se apaciguará antes del inicio de curso en septiembre. Coincidiendo con la visita del papa León XIV a Catalunya, los docentes han convocado una nueva jornada de huelga que da continuidad a las movilizaciones después de que votaran en contra del acuerdo alcanzado entre el Govern y la USTEC, que ampliaba los recursos ya previstos en un pacto previo con sindicatos minoritarios del sector —CCOO y UGT— que irritó a la comunidad educativa. Illa ha mostrado su respeto al derecho de huelga, pero ha pedido a la vez que se garantice que la visita del pontífice "transcurra con la mayor normalidad".

"Por supuesto que tendremos inicio de curso, y esperamos que las cosas puedan encarrilarse en la mejor de las direcciones", ha afirmado en declaraciones a TV3. El jefe del Govern ha insistido en que quiere acordar con los sindicatos la puesta en marcha de los acuerdos y preacuerdos que firmó porque su propuesta, pese a que fue rechazada por los profesores, "es muy relevante, con muchos recursos". "Nosotros seguimos con la mano tendida y con la voluntad de desplegar un acuerdo histórico para mejorar la educación", ha recalcado.

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El president ha querido mostrar también su "respeto" a todos los docentes y a su tarea, y su "comprensión ante los cambios que ha habido en educación". "Es una prioridad del Govern", ha zanjado.