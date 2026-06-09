Cerco judicial
El Gobierno niega indicios jurídicos para imputar al PSOE en el caso Leire Díez o citar a Sánchez como testigo
Moncloa muestra su total respaldo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, llamada como testigo, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González
Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero
El Gobierno sigue acotando la presunta trama del caso Leire Díez para boicotear las investigaciones contra el Gobierno a la exmilitante y, con ciertas dudas, al ex secretario de Organización, Santos Cerdán. Por todo ello mantienen su total respaldo a figuras sobre las que se ha puesto el foco de la investigación, como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, llamada como testigo, o la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por haber intercambiado mensajes o mantenido encuentros. Según defienden fuentes de Moncloa, basándose en lo conocido hasta ahora del sumario, “a nivel jurídico no hay ningún indicio” para imputar al partido o, incluso, para llamar como testigo al presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Lo contrario, deducen, abriría un espacio de inseguridad jurídica que dicen no contemplar.
“Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente del Gobierno con Leire Díez. Nunca ha conocido ni avalado ni fue informado de las andanzas” de la conocida como “fontanera” de Ferraz, ha trasladado tajante la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en referencia a la anotación en una agenda sobre una reunión con las siglas “P. S.” en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. De saberlo, ha añadido, “nunca lo hubiera tolerado”.
Sobre la citación de la presidenta del PSOE, la también ministra de Seguridad Social se ha limitado a mostrar respeto al procedimiento y asegurar “máxima colaboración” con la justicia. En el Ejecutivo insisten en su “pleno respaldo” a Narbona y defienden que en el intercambio de mensajes con Díez no se deduce nada delictivo. Al igual que en el caso de Mercedes González.
Un ministro socialista ponía la mano en el fuego por la presidenta del PSOE al tildarla como una persona “intachable”. “Estoy seguro de que jamás haría nada ilícito o inmoral”, apuntaban estas mismas fuentes para calificarla como “la persona más seria del mundo”.
Sánchez ya defendió el pasado viernes tanto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona para plegarse a sus explicaciones. Sobre Narbona, concretamente, apuntó que "se está haciendo referencia a una reunión que ya se conocía, no hay nada grave ni malo y por tanto pleno respaldo a la presidenta del PSOE". En lo que respecta a la directora de la Guardia Civil manifestó "confianza en su profesionalidad y honestidad".
A la espera de querella
Si bien reconoció su “preocupación” con los hechos investigados, sin restarles gravedad, el jefe del Ejecutivo se centró en desmarcarse del caso Leire Díez y negó haber tenido cualquier conocimiento sobre sus actividades. "Ni nunca avalé, ni nunca tuve conocimiento de algo que no hubiera tolerado", explicó antes de participar en la cumbre UE-Balcanes Occidentales, que se celebró el pasado viernes en Tivat (Montenegro).
El PSOE está estudiando emprender acciones legales contra la exmilitante. Tanto en Ferraz como en el Gobierno piden tiempo ante el ingente sumario.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UDEF descubre que la trama de blanqueo del caso Zapatero tenía contacto directo con la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez
- Pedro Sánchez viaja por sorpresa a Barcelona para asistir al Primavera Sound
- Dos caballos del juez Peinado compiten este domingo con purasangres de los dueños de Chanel y del emir de Qatar en el hipódromo París-Longchamp
- El Govern ofrece nuevas plazas de educación especial y pide una 'reflexión' sobre la escuela inclusiva
- El juez Pedraz retiene documentación incautada por la UCO a Zarrías que afecta a clientes a los que representa como abogado
- Junqueras desvela su paso por el archivo secreto del Vaticano: 'Fue una etapa apasionante de mi vida
- El Govern critica que Puigdemont anime a recibir al Papa con silbidos: 'Así no se ayuda al catalán
- Leire Díez y el expresidente de la SEPI diseñaron una operación para recalificar terrenos del Estado con la intención de venderlos a un empresario con quien se reunieron